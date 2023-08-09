Матери, участвовавшей в похищении детей, назначена более мягкая мера пресечения

"Женщину выпустили из-под стражи, ей назначен интенсивный надзор, на ногу надет браслет", – сказала представитель полиции Каунасского округа Довиле Эжеринскене.

Каунасский участковый суд на этой неделе смягчил меру пресечения подозреваемой в похищении детей и попытке незаконного их вывоза за границу Вилчинскене. На ногу женщины надет браслет, по вечерам и по ночам она должна находиться дома.

"С браслетом она должна ходить с 9 августа по 9 ноября 2023 года. В этот период времени женщина с 17 ч. вечера до 9 ч. утра должна находиться дома", – сообщает суд.

Ранее суд разрешил взять женщину под стражу на 9 дней.

Супруг Вилчинскене Миндаугас Вилчинскас задержан на месяц.