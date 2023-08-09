09 августа 2023 г. 15:58

Матери, участвовавшей в похищении детей, назначена более мягкая мера пресечения

 
ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Inga Vilčinskienė
Inga Vilčinskienė
ФОТО: DELFI
Подозреваемой в похищении собственных детей Инге Вилчинскене суд поменял меру пресечения. 8 августа женщину выпустили из-под ареста. На ногу женщине надет браслет для контроля за ее перемещениями, сообщает полиция.

"Женщину выпустили из-под стражи, ей назначен интенсивный надзор, на ногу надет браслет", – сказала представитель полиции Каунасского округа Довиле Эжеринскене.

Каунасский участковый суд на этой неделе смягчил меру пресечения подозреваемой в похищении детей и попытке незаконного их вывоза за границу Вилчинскене. На ногу женщины надет браслет, по вечерам и по ночам она должна находиться дома.

"С браслетом она должна ходить с 9 августа по 9 ноября 2023 года. В этот период времени женщина с 17 ч. вечера до 9 ч. утра должна находиться дома", – сообщает суд.

Ранее суд разрешил взять женщину под стражу на 9 дней.

Супруг Вилчинскене Миндаугас Вилчинскас задержан на месяц.

Напомним, что трое детей из каунасского дома опеки Pastogė были похищены 18 июля, а найдены две недели спустя, когда их пытались нелегально вывезти в Беларусь.

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