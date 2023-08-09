Матери, участвовавшей в похищении детей, назначена более мягкая мера пресечения

"Женщину выпустили из-под стражи, ей назначен интенсивный надзор, на ногу надет браслет", – сказала представитель полиции Каунасского округа Довиле Эжеринскене.
Каунасский участковый суд на этой неделе смягчил меру пресечения подозреваемой в похищении детей и попытке незаконного их вывоза за границу Вилчинскене. На ногу женщины надет браслет, по вечерам и по ночам она должна находиться дома.
"С браслетом она должна ходить с 9 августа по 9 ноября 2023 года. В этот период времени женщина с 17 ч. вечера до 9 ч. утра должна находиться дома", – сообщает суд.
Ранее суд разрешил взять женщину под стражу на 9 дней.
Супруг Вилчинскене Миндаугас Вилчинскас задержан на месяц.
Напомним, что трое детей из каунасского дома опеки Pastogė были похищены 18 июля, а найдены две недели спустя, когда их пытались нелегально вывезти в Беларусь.