05 сентября 2023 г. 11:09

Мать вывезенной в Калининград девочки отправилась в Россию

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila

Мать девочки, похищенной отцом и вывезенной в Калининградскую область, отправилась в Россию, где прилагает все усилия, чтобы вернуть дочь под свою опеку, сообщили в Национальном центре антикризисного управления (НЦАУ).

"Мать отправилась в Россию и вместе со своими адвокатами прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть дочь под свою опеку", – сообщили агентству ELTA в НЦАУ.

27 августа в правоохранительные органы поступило заявление женщины о том, что в селе Саусдравай Кретингского района мужчина забрал дочь и не вернул ее в оговоренное время. Позднее выяснилось, что мужчина похитил свою маленькую дочь (2022 г. р.) и, пытаясь скрыться, пересек границу России.

После начала поисков выяснилось, что в тот же день около 13.04 час., в Шилутском районе по реке Скирвите мужчина с дочерью на лодке пересек литовско-российскую государственную границу и был задержан на территории России.

Литовские пограничники заметили, что надувная лодка пересекла литовско-российскую границу по реке Скирвите и зашла в камыш. К лодке подошел российский катер. По словам представителя Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюса Мишутиса, пограничники все еще пытались устно связаться с лицом, находившимся в лодке, но никакого ответа не получили.
В Литве было начато досудебное расследование по факту похищения ребенка.

Между тем СОГГ начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения госграницы, а также обратилась к пограничникам Калининградской области с просьбой в кратчайшие сроки организовать встречу по вопросу передачи ребенка матери. По словам литовских пограничников, российская сторона сообщила, что ребенок в безопасности, о нем позаботились, но передать его Литве отказалась.

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