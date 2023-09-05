Мать вывезенной в Калининград девочки отправилась в Россию

"Мать отправилась в Россию и вместе со своими адвокатами прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки вернуть дочь под свою опеку", – сообщили агентству ELTA в НЦАУ.

27 августа в правоохранительные органы поступило заявление женщины о том, что в селе Саусдравай Кретингского района мужчина забрал дочь и не вернул ее в оговоренное время. Позднее выяснилось, что мужчина похитил свою маленькую дочь (2022 г. р.) и, пытаясь скрыться, пересек границу России.

После начала поисков выяснилось, что в тот же день около 13.04 час., в Шилутском районе по реке Скирвите мужчина с дочерью на лодке пересек литовско-российскую государственную границу и был задержан на территории России.