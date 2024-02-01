Мать выпавшего из окна ребенка представила странную версию происшествия

По данным журналистов, крик и звук падающего тела услышали соседи, они же выглянули из окон и увидели лежащего на земле 5-летнего ребенка.
Ребенок был в одежде - в шапке, куртке и ботинках.
Представители Службы по защите прав детей информировали, что выясняют обстоятельства происшествия. Расследование проводит 5-й отдел Каунасской участковой прокуратуры и полиция Главного комиссариата полиция Каунасского округа.
По данным kauno.diena.lt, в квартире, из окна которой выпал ребенок, никого не было. Полиция стала звонить матери пострадавшего. Вскоре она приехала домой. Женщина была трезвой. И сказала, что у нее было срочное дело на заправке. Эту версию проверяет полиция.
Ребенок находится в каунасской больнице.
По предварительным данным, в момент инцидента ребенок находился дома один. В ходе расследования выясняют все обстоятельства происшествия, общаются с близкими мальчика.
Поскольку речь идет о малолетнем ребенке, подробную информацию не предоставляют.
О происшествии рассказала заведующая Каунасского отделения службы по правам ребенка Неринга Мартишене.
"О несчастье в Йонаве нас информировала полиция. Мы выясняем обстоятельства происшествия, собираем другую информацию, необходимую для обеспечения безопасности ребенка в будущем. Сейчас главное - здоровье ребенка. Этой семье мы уже оказывали помощь. Но в последнее время информации о проблемах не получали. Поэтому сначала будем выяснять, в какой помощи нуждаются родители ребенка, для преодоления временных трудностей", - сказала Мартишене