26 июля 2023 г. 13:38

Мать, утопившая новорожденного, избежала наказания - ее признали неподсудной

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Žygimantas Gedvila
Шяуляйский окружной суд вынес решение на закрытом судебном заседании по уголовному делу об убийстве новорожденного.

Суд признал, что 25-летняя мать совершила преступление, будучи не подлежащей наказанию, в связи с чем было принято решение о применении к ней принудительной меры медицинского характера - амбулаторного наблюдения в условиях первичной психиатрической помощи по месту жительства.

4 января этого года тело мертвого новорожденного было найдено в квартире многоквартирного дома в Шяуляй. После расследования обстоятельств его смерти было установлено, что 5-дневный ребенок скончался после того, как захлебнулся водой.

Шяуляйский районный суд сообщает, что в ходе досудебного расследования в отношении матери младенца были выдвинуты подозрения в убийстве беспомощного новорожденного. В представленном позже заключении специалиста указывалось, что по состоянию здоровья женщина не могла осознавать опасность деяния и контролировать свои действия в момент совершения преступления.

Хотя специалисты не рекомендовали применение лечения, суд, принимая во внимание опасность совершенного деяния, психическое расстройство и его тяжесть, а также опасность, которую лицо может причинить себе или другим лицам при определенных обстоятельствах, постановил применять амбулаторное наблюдение, целесообразность которого пересматривается судом каждые 6 месяцев.

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Источник
ru.DELFI.lt
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