Мать, утопившая новорожденного, избежала наказания - ее признали неподсудной

Суд признал, что 25-летняя мать совершила преступление, будучи не подлежащей наказанию, в связи с чем было принято решение о применении к ней принудительной меры медицинского характера - амбулаторного наблюдения в условиях первичной психиатрической помощи по месту жительства.

4 января этого года тело мертвого новорожденного было найдено в квартире многоквартирного дома в Шяуляй. После расследования обстоятельств его смерти было установлено, что 5-дневный ребенок скончался после того, как захлебнулся водой.

Шяуляйский районный суд сообщает, что в ходе досудебного расследования в отношении матери младенца были выдвинуты подозрения в убийстве беспомощного новорожденного. В представленном позже заключении специалиста указывалось, что по состоянию здоровья женщина не могла осознавать опасность деяния и контролировать свои действия в момент совершения преступления.