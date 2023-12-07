Мать с четверняшками тайно выписали из дома: люди не верят, что такое возможно

Палтанавичене публично поделилась своей историей в надежде на то, что публичность ей поможет. Кроме того, она хочет предупредить других женщин.

"Люди не верят, что несовершеннолетних детей можно выписать из жилья в никуда. Оказывается, можно. Моих детей выкинули на улицу с места прописки, они лишились всех социальных гарантий, – рассказала женщина. – Хочу предупредить, чтобы не было подобных сюрпризов. О том, что вам ничего не полагается, вы узнаете только в тот день, когда не получите "детские" деньги, когда вас не примут в поликлинике или в детском саду".

Палтанавичене сейчас разводится со своим мужем. Она с детьми была прописана в доме, где семья жила 14 лет.

"Когда я решила развестись, сняла квартиру и ушла с детьми. В доме остался муж. Он сейчас живет там другой женщиной и ее детьми", – рассказала женщина.