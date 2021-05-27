"Я просто прошу, чтобы помогли, чтобы средства массовой информации освещали все это правильно, чтобы люди, чтобы президенты услышали об этом самоуправстве, чтобы они убедили гражданина Лукашенко освободить моего сына", – сказала Н. Протасевич в четверг в телефонном интервью BNS.

Она также призывает воздержаться от любого насилия и решить вопрос дипломатическим путем.

"Я не призываю к насилию, не призываю начинать какую-то войну, ни в коем случае. Я прошу о мире, доброте, честности и правосудии. Я прошу помощи Запада в том, чтобы убедить этого человека освободить моего сына и других политических заключенных, как он", – сказала Н. Протасевич.

Она также сообщила, что у нее нет никаких данных о том, как чувствует себя ее сын, поскольку с ним не может встретиться даже адвокат.

"Нет, не разрешили, отказали. К сожалению, мы не знаем – все, что у нас есть от адвоката, это лишь то, что была отклонена просьба без указания причины. (...) Нет, мы не в Беларуси и ( встретиться – BNS) невозможно, но это невозможно даже для тех, кто там находится. Мы не о том государстве говорим, законы там не действуют", – сказала женщина.

Она убеждена, что режим арестовал ее сына за то, что он стал опасным, "поскольку говорил правду".

"Он говорил правду о действующей власти, о том, что происходит в нашей республике, о том, как проходили выборы, о том, как народ высказался за демократию, свободу слова. Поэтому мой сын и пострадал, поэтому он стал врагом Лукашенко номер 1", – утверждает она.

Н. Протасевич также сказала, что объяснения авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко о том, что ее сын был нанят и воевал в Восточной Украине, являются "полным абсурдом".

"Мы уже говорили, что это полный абсурд. Наш сын – журналист, и он освещал события в Украине как журналист, он выполнял свою профессиональную журналистскую работу. И то, что сейчас ему пытаются это "приписать", это вздор, чушь, вы же понимаете, с какой целью власть это делает. Я думаю, что им всем это прекрасно понятно", – сказала мать Романа.

В воскресенье после обеда в аэропорту Минска был принужден к посадке пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Он уже приблизился к воздушному пространству Литвы, однако был принужден повернуть в столицу Беларуси.

Авиакомпания Ryanair сообщила, что самолет совершил посадку в аэропорту Минска, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту самолета. Эта информация позже не подтвердилась.

Кроме того, Беларусь подняла в воздух истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Летевший этим самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс белорусский оппозиционный активист и блогер, создатель информационного канала Nexta Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, также была задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

В среду в белорусском парламенте А. Лукашенко назвал Р. Протасевича и С. Папегу "экстремистом и его сообщницей", а также заявил, что у страны было "суверенное право" задержать гражданина Беларуси и "его сожительницу", у которой есть вид на жительство в Беларуси.

Белорусские власти опубликовали запись, в которой Р. Протасевич якобы признается в организации массовых беспорядков, однако оппозиция и Запад, а также его родители предполагают, что "признание" было получено с использованием физического насилия и психологического давления.