Мать пропавшей девочки просит: если можешь, не бойся, вернись домой

"Продолжаются интенсивные поиски. Много материалов, информации, которую надо проверить. Думаю, все сделают в ближайшее время и появятся какие-то новости", – сказал он, заметив, что пока полиция не просит водителей предоставить данные видеорегистраторов.

19 февраля в Вильнюсе без вести пропала 13-летняя девочка. Полиция утверждает, что этот случай не похож на случай исчезновения девочки в Каунасе . Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис 21 февраля вечером рассказал журналистам телевидения LNK , что пока никакой новой информации у полиции нет.

Если ты можешь вернуться, но очень боишься, мы хотим, чтобы ты знала, мы тебя очень-очень ждем, поэтому ищем… не бойся, я очень прошу, если ты можешь вернуться домой - вернись…

"Медуте, если ты слышишь-видишь наше сообщение, мы хотим, чтобы ты знала, что мы очень-очень тебя любим.

"Особая помощь со стороны жителей пока не нужна. Проверяют имеющуюся информацию. Если помощь потребуется, то полиция обратиться за ней к обществу, официально изложит просьбу. Сейчас волонтеров собирают родители пропавшей. Все в порядке, мы не можем это запретить, но полиция пока не нуждается в помощи", – сказал Матонис.

По его словам, пока нет ясной информации, где стоит искать девочку.

"Публично доступная информация проверена. Все места, где видели девочку, проверены. Пока этот поиск без цели и плана. Поэтому пока масштабный поиск не нужен. Но если люди хотят участвовать, надо контактировать с родителями девочки", – заметил он.

По словам Матониса, есть много неточной информации, ее надо уточнять.

Он напомнил, что в случае исчезновения подростка не надо ничего ждать, надо сразу же обращаться в полицию. Версия похищения в этом случае не актуальна.