Мать пропавшего в Вильнюсе подростка просит о помощи в поисках сына

„Сегодня уже пятые сутки, я все еще надеюсь, что мой Матас вернется. Я благодарна всем, кто участвует в поисках сына, но нам все еще нужна помощь. Прошу всех, кто может уделить хотя бы час своего времени, принять участие в поисках на суше. Каждый волонтер – важная помощь для нас, чтобы можно было как можно скорее найти Матаса,“ – пишет мать пропавшего.
Ее письмом поделилась координатор поисков Неринга Гуене.
В пятницу утром волонтеров на поиски собирала полиция, поиски ведутся как на воде, так и на суше, в поисках участвуют специально обученные собаки.
С 14 до 18 ч. планируется и независимый поиск, в нем призывают принять участие всех желающих помочь.
Поиски проводят по карте, на которой участок разбит на сегменты, карту можно найти в группе „Поиски Матаса“ на Facebook“.
Координаторы просят волонтеров присоединяться к общим поискам, руководствоваться инструкциями, не заниматься самодеятельностью, Они подчеркивают, что важно думать о собственной безопасности, важно выходить на поиски не меньше, чем по двое.
Подросток пропал в ночь на понедельник, 30 сентября. На мосту Шилас найден рюкзак подростка с телефоном и другими вещами.
Приметы: „Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.
Всех, кто располагает ценной информацией, просьба звонить по номеру 112.