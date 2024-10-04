Мать пропавшего в Вильнюсе подростка просит о помощи в поисках сына

„Сегодня уже пятые сутки, я все еще надеюсь, что мой Матас вернется. Я благодарна всем, кто участвует в поисках сына, но нам все еще нужна помощь. Прошу всех, кто может уделить хотя бы час своего времени, принять участие в поисках на суше. Каждый волонтер – важная помощь для нас, чтобы можно было как можно скорее найти Матаса,“ – пишет мать пропавшего.