2024.10.10 07:03

Мать пропавшего подростка поделилась деталями об исчезновении сына: есть еще одна версия

 
ru.DELFI.lt
Vilniuje dingo 15-metis Matas
Vilniuje dingo 15-metis Matas
ФОТО: Delfi montažas\ | FOTO: FACEBOOK GRUPĖ „MATO PAIEŠKA“

С момента исчезновения 15-летнего Матаса Калинаускаса прошло 10 дней. Его ищет не только полиция и пожарные-спасатели, но и стрелки, волонтеры, друзья семьи. Неизвестность причиняет боль родителям пропавшего.

В интервью на TV3 мать Матаса сказала, что пока много версий, но четкого ответа нет. Прокурор до сих пор не выдал разрешение на ознакомление с делом.

На второй неделе поисков волонтеров стало меньше, поэтому мать Матаса просит об одном: „Я обращаюсь к обществу с просьбой – если можете, хотя бы час уделите поискам“.

Сообщается, что перед исчезновением Матас расстался со своей девушкой, он делился своим горем с подругами и одноклассницами.

„Я точно знаю, что за неделю до исчезновения он расстался с девушкой. Эту версию рассматривают, я не знаю, ответ из полиции до сих пор не последовал, я не знаю, кто эта девушка, мы не знаем, как долго они встречались“, - сказала женщина.

Ieškomas Matas Kalinauskas

Delfi напоминает, что Матаса ищут с 30 сентября. Подростка ищет полиция, стрелки, волонтеры, близкие, байдарочники и пожарные-спасатели.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones с белыми полосами по бокам, черный джемпер с надписью Jack & Jones на груди, голубые спортивные ботинки Nike.

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