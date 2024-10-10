Мать пропавшего подростка поделилась деталями об исчезновении сына: есть еще одна версия

В интервью на TV3 мать Матаса сказала, что пока много версий, но четкого ответа нет. Прокурор до сих пор не выдал разрешение на ознакомление с делом.

На второй неделе поисков волонтеров стало меньше, поэтому мать Матаса просит об одном: „Я обращаюсь к обществу с просьбой – если можете, хотя бы час уделите поискам“.

Сообщается, что перед исчезновением Матас расстался со своей девушкой, он делился своим горем с подругами и одноклассницами.

„Я точно знаю, что за неделю до исчезновения он расстался с девушкой. Эту версию рассматривают, я не знаю, ответ из полиции до сих пор не последовал, я не знаю, кто эта девушка, мы не знаем, как долго они встречались“, - сказала женщина.