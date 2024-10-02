Мать пропавшего подростка обратилась к обществу

Жителей просят не заниматься поисками самостоятельно, а присоединяться к организуемым группам. Сейчас ждут сообщения полиции о продолжении поисков на суше, а два экипажа на байдарках осматривают размеченные участки реки Нерис.
За официальной информацией просьба следить в группе „Поиски Матаса“ на Facebook.
Координатор поисков Матаса Калинаускаса Неринга Гуене поделилась обращением матери подростка.
„Мой сын Матас пропал без вести в понедельник ночью. Это нехарактерное для него поведение, сын всегда ночевал дома, а в спортклуб ходил по утрам, прежде он никогда не уходил ночью. Мы ищем Матаса с помощью полиции, волонтеров Красного креста, Литовского союза стрелков и гражданских волонтеров. Главное сейчас – найти Матаса. Сегодня мы ищем на реке. Я благодарю каждого, кто участвует в поисках и прошу принять участие в поисках всех, кто может. У нас есть оборудование, но не хватает людей“, – сказала мать подростка.
Интенсивные поиски ведутся с понедельника. На данный момент на суше осмотрели оба берега Нерис от моста Шилас до Григишкес.
„Если брать ситуацию в общем, полицию Союз стрелков, то людей достаточно, если говорить о волонтерах из общества – их мало. Вчера мы искали людей, которые могли бы сегодня плавать на байдарках, только за час до начала поисков нашли последнего недостающего человека“, – сказала Гуене.
Поиски на воде проводились от моста Шилас до Лаздинайского моста, в среду уже осматривают участок от Белого моста в сторону Григишкес.
„Просьба к жителям города, водителям, у которых есть видеорегистраторы и которые проезжали 30 сентября 2024 года с 4.20 до 08.00 ч. в Вильнюсе по ул. Антакальнё, Жирмуну, П.Вилейшё, Шило, по мосту Шиласа, пришлите ваши видео на эл. почту dainora.kucauskaite@policija.lt“, – сообщает полиция.
Родители Матаса благодарят полицию, пожарных-спасателей, волонтеров и СМИ за помощь в поисках сына.
„Спасибо всем, кто участвует в поисках Матаса. Мы верим, что вместе мы его найдем“, – говорят родители.
В фейсбуке создана группа „Поиски Матаса“. Здесь представлена дополнительная информация о пропавшем: „Худощавого телосложения, 15 лет, рост 175 см, на нем были короткие синие шорты Jack & Jones, синие спортивные кеды Nike, черный джемпер Jack & Jones с надписью Jack & Jones на груди“.