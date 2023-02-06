Мать пропавшего без вести подростка: возможно, на него напали

Подросток ушел из дома в субботу около 12 часов дня, друзья последний раз видели его в 4 часа дня возле кинотеатра “Вингис”. В 16.30 он связался с другом по видеосвязи.

Видеокамеры зафиксировали, что в 16.10 он вышел из 4-го троллейбуса на остановке Кражю и пошел в сторону реки Нерис.

"На поиски мобилизованы все силы, есть волонтеры, распределены большие площади возле реки Нерис. Буквально вчера следователь сказал, что поиски будут проводиться до самого Каунаса", — рассказала мать подростка.

Пока основная версия заключается в том, что оказался в реке, поиск ведут водолазы. В созданной в Facebook группе "Поиски Миколаса" просят присоединиться к поискам волонтеров на лодках и байдарках.

В обед отец пропавшего писал в фейсбуке, что водолазы обследуют воду, но имеет смысл осматривать берег.

"Территория большая, с берега картина иная нежели с воды. Мы планируем с 13 ч. начать поиски от магазина Depo. Собравшихся разделим на команды и будем осматривать берега по разным сторонам Гарюнайского моста", – писал он.

Как рассказала Delfi Ева, мать пропавшего, уже появились двое свидетелей, которые видели и слышали шумную компанию молодых людей на месте исчезновения М. Давидониса у реки Нерис под Жирмунайским мостом, на улице Вилейшё. Информация о них нужна прямо сейчас.

"Интереснее всего было бы поговорить с этими молодыми людьми. Может быть, на него напали, а может быть, он планировал встретиться с какими-то друзьями, о которых мы не знаем, - сказала она и добавила еще одну очень странную деталь. - На тот момент телефонная связь была в том месте, там же были найдены его куртка, рюкзак. У меня есть подозрение, что телефон был не у него. Он всегда отвечал на мои сообщения. Но когда я начала его искать, писать ему, он их прочел, но не ответил. Мы договорились, что он вернется в 6 часов. Это место для нас остается загадкой, нам нужно выяснить, что произошло".

Поэтому сейчас мать Давидониса просит откликнуться всех, кто что-то видел или слышал в это время, может у кого-то дома есть видеокамеры или кто-то поможет еще какой-нибудь зацепкой.

Хотя слухов и сообщений ходит много, об этой компании молодых людей уже сообщили два свидетеля.

"Есть два свидетеля, один очень достоверный, он слышал, что с другой стороны реки кричали молодые люди. Также девушка с собакой видела молодых людей, но не решилась пройти мимо них, развернулась, потому что ей это показалось подозрительным", — рассказала мать мальчика.

Много спекуляций вызвала упомянутая матерью деталь о том, что, по словам друга, сын во время последнего видеозвонка дал понять, что не ориентируется. Но теперь она сказала, что сомневается в том, что это действительно было.

"Может быть, он лжет. Когда мы смотрели видео из троллейбуса, где он садится, где выходит - входит и выходит нормально. Или что-то произошло за эти полчаса, непонятно", — сказала она.

Представитель полиции Юлия Самороковская сообщила Delfi, что активные поисковые работы продолжаются.

Всем, у кого есть какая-либо информация, настоятельно рекомендуется позвонить матери пропавшего мальчика по телефону +37061216174 или в по телефону Единого центра помощи 112.

На парне был свитер с толстыми горизонтальными полосами зеленого и темно-синего цветов.

Пожарные-спасатели ведут активные поиски, в воскресенье они исследовали реку Нерис от Жирмунай до Лаздинайского моста, но ничего не нашли. Сегодня поиски продолжаются. К поискам присоединилась и большая группа волонтеров.