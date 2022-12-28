Прокуратура информирует, что 26 декабря в полиции было начато расследование в связи с нанесением тяжких телесных повреждений.
25 декабря в больницу Расейняй была доставлена двухлетняя девочка, врачи немедленно организовали ее транспортировку к Каунасскую клинику. Врачи выяснили, что девочка могла быть избита, поэтому передали информацию в полицию, полиция начала расследование. Были задержаны 19-летняя мать ребенка и 22-летний сожитель матери.
Во вторник поздно вечером завершился допрос подозреваемых, оба они свою вину отрицали.
Мать и ее сожителя обвиняют в преступлениях по 2 ч. 135 ст. УК ЛР. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от двух до двенадцати лет.
28 декабря прокурор обратился в суд с просьбой взять подозреваемых под арест. Мать просят задержать на 1 месяц, а ее сожителя на 2 месяца.
Полиция расследует все возможные версии происшествия, проводит процессуальные действия.
Прокуратура напоминает, что подозреваемых нельзя считать виновными, пока их вину не доказал суд.
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