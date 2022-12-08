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Бывшая подруга министра обороны Российской Федерации (РФ) Сергея Шойгу, мать его детей Елена Каминскас, обращалась в суд из-за аннулированного вида на жительство в Литве, в четверг Вильнюсский окружной административный суд оставил в силе решение Департамента миграции.
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
© AP / Scanpix

"Жалоба истца отклонена, суд признал, что вид на жительство был аннулирован обоснованно, поскольку имеющиеся данные позволяют утверждать, что истец представляет угрозу национальной безопасности Литвы", – сказал представитель суда Аудрюс Кутрявичюс.

Первым об этом сообщил портал LRT.

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Департамент государственной безопасности Литвы предоставил заключение, что пребывание Каминскас (ранее Шебунова) в Литве может создавать угрозу национальной безопасности.

По данным Отдела расследований LRT, у Е. Шебуновой уже с 2017 года был вид на жительство в Литве. После заключения брака с Шебуновой литовский бизнесмен Адольфас Каминскас удочерил ее дочь, и в 2019 году девочка стала гражданкой Литвы.

Сам Каминскас весной получил российский паспорт, а в августе декларировал отъезд из Литвы в Россию.

О внебрачных связях Шойгу и его детях в 2019 году рассказал портал расследований The Insider.

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