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Массовой вакцинации от COVID-19 в Литве придется подождать. Ранее прогнозировали, что она начнется в мае, сейчас предполагают, что ее придется отсрочить, сказала канцлер Минздрава Юргита Гребенковене.
Skiepų kabinetas „Camelia“ vaistinėje
Skiepų kabinetas „Camelia“ vaistinėje
© „Camelia“

"На этой неделе мы планируем пересмотреть план вакцинации, поскольку изменилось количество вакцины, которое мы получим во втором квартале", – сказала LRT канцлер.

По словам Гребенковене, пока сложно говорить о точных датах, но уже видно, что начать массовую вакцинацию, как предполагалось, с первой недели мая, не получится.

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"По теперешним данным, она начнется позже", - сказала она.

По данным Департамента статистики, Литва на сегодняшний день получила 459 800 доз вакцины, 399 900 из них использованы.

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