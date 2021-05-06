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В Литве планируют начать поэтапную массовую вакцинацию жителей от коронавируса. О том, как она будет проходить, 6 мая на пресс-конференции рассказал глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис, президент Литовской ассоциации муниципалитетов Миндаугас Синкявичюс и советник главы Минздрава Аста Рюкене.
Массовая вакцинация в Литве начнется 10 мая: как это будет выглядеть
© DELFI / Domantas Pipas

"С 10 мая мы начинаем массовую вакцинацию жителей, каждую неделю будут давать возможность прививаться новой возрастной группе", – сказал Дулькис.

Это значит, что с 10 мая будут прививать всех жителей старше 55 лет.

С 17 мая - с 45 лет, с 24 мая – с 35 лет, с 31 мая – с 16 лет и старше.

"По-прежнему будут приглашать на вакцинацию людей из приоритетных групп, которые еще не привились. Мы надеемся, что наш план не изменится, разве что могут быть сбои с поставками вакцины", – сказал министр.

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Надеются, что с 17 мая откроют единую систему регистрации. По-прежнему будет работать номер 1808. Специалисты предоставят всю необходимую информацию о вакцине и зарегистрируют на прививку.

"Муниципалитеты уже подключаются к единой системе. Есть три основных этапа – до 13 мая надеемся проделать всю подготовительную работу. Каунасская станция скорой помощи организует централизованный процесс регистрации. На данный момент подключились уже 17 муниципалитетов", – сказал Дулькис.

Лица с 16 лет могут прививаться только одной вакциной – Comirnaty (Pfizer и BioNTech).

Лица старше 18 лет могут выбирать из Comirnaty (Pfizer и BioNTech), Vaxzevria (AstraZeneca), Moderna (Moderna) и Janssen (Janssen Pharmaceutica NV).

Синкявичюс сказал, что регистрация будет поэтапной.

В первый этап войдут 30 муниципалитетов.

Он обратил внимание на две проблемы: ситуация Вильнюса, где из-за дополнительной вакцины пришлось ускорить открытие других групп, и вторая – проблемы с вакциной Vaxzevria, которой люди не хотят прививаться. По этой причине просили сократить время между ревакцинацией.

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