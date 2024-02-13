Масленица в Вильнюсе: программа мероприятий

"Шествие в устрашающих масках будет сопровождать Мору в ее путешествии по улицам Вильнюса. Поднимем столько шума, что испуганной зиме просто некуда будет деваться и она уступит место весне. Но мы знаем, что крепкая зима точно не сдаст свои позиции так просто, поэтому приглашаем всех одетых в самые интересные маски собраться и поучаствовать в великой битве Канапиниса и Лашиниса и первыми узнать, кто в этом году станет победителем!" - говорится на сайте центра.