Масленица в Вильнюсе: программа мероприятий

"Шествие в устрашающих масках будет сопровождать Мору в ее путешествии по улицам Вильнюса. Поднимем столько шума, что испуганной зиме просто некуда будет деваться и она уступит место весне. Но мы знаем, что крепкая зима точно не сдаст свои позиции так просто, поэтому приглашаем всех одетых в самые интересные маски собраться и поучаствовать в великой битве Канапиниса и Лашиниса и первыми узнать, кто в этом году станет победителем!" - говорится на сайте центра.
Программа празднование Масленицы:
16:30 Площадь Одминю
Праздничное представление участников шествия; шествие участников по проспекту Гедиминаса
17:00 Площадь В. Кудирки
Театрализованное-музыкальное представление – танцевальная дуэль Канапиниса и Лашиниса; шествие участников по проспекту Гедиминаса
17:30 Лукишская площадь
Театрализованное-музыкальное представление – песенный конкурс Канапиниса и Лашиниса; шествие участников от площади Лукишкю до Белого моста
18:00 Луг у Белого моста (со стороны ул. Упе)
Широкое гулянье на Ужгавенес: дуэль Канапиниса и Лашиниса, церемония сожжения Моры
18:30 Финальное веселье на Ужгавенес концерт группы Rakija Klezmer Band
Приглашаем вас присоединиться к нам на любой остановке или сопровождать Море на всем пути от площади Одминю до Белого моста!
На протяжении всего шествия будет сопровождать фольклорный ансамбль Ratilai, а гулянье на Ужгавенес пройдет с группой Rakija Klezmer Band.