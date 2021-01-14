Маски в Литве должны носить и привитые: заражение других не исключается

В Литве с конца декабря жителей прививают вакциной компаний BioNTech и Pfizer. Сообщалось, что 13 января Европейское агентство лекарственных средств подтвердило и вакцину американской компании Moderna.

Эти вакцины защищают от возможности заражения коронавирусом. Вакцина BioNTech и Pfizer после двух доз действенна в 90% случаев. Moderna объявила, что ее вакцина действенна в 94,5% случаев.

Но до сих пор неизвестно, является ли привитый человек потенциальным носителем вируса. Издание The New York Times объясняет, что в ходе исследований Pfizer и Moderna следили лишь за тем, какое количество привитых людей заболевали коронавирусом. Это не позволяет исключить возможность, что привитые люди могут быть переносчиками коронавируса, если не будут соблюдать дистанцию.

"Теоретически такое может быть. Иммунная система привитого человека не дает вирусу соединиться с ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ACE2), поэтому эти "шипы" не цепляются к рецепторам и ничего не происходит. Вирус долго не держится, он уходит, поскольку нет условий для его жизни. Но теоретически какое-то время привитый человек может быть заразен", – сказал ВУ врач-инфектолог Арвидас Амброзайтис.

Пока нет ясной информации по этому вопросу, даже привитым людям рекомендуется ходить в масках, соблюдать дистанцию, мыть руки, избегать скопления людей.

"Теоретически концентрация вируса у таких людей должна быть меньше, ведь у них нет условий для размножения вируса. Кроме того, мы пока не знаем, сколько времени у них будет держаться иммунитет, может, 3, а может 6 месяцев", – сказал профессор.

Он коснулся и этической стороны этого вопроса.

"Люди могут осуждать тех, кто не надевает маски или не соблюдают другие правила безопасности. Каждому ведь не расскажешь: "Я привит". Это принцип солидарности: давайте будем солидарными до конца пандемии. Мы можем радоваться тому, что привиты и нам не грозит клиническое выражение этой болезни, я уже не говорю об осложнениях или смерти", – сказал Амброзайтис.

Он прогнозировал, что от масок можно будет отказаться, когда закончится сезон простудных заболеваний.

"В Литве это обычно происходит в июне, когда бывает больше солнца, Люди больше времени проводят на улице. Тогда можно будет отказаться от масок, как это было в прошлом году", – сказал профессор.

По словам собеседника, маски потеряют актуальность и тогда, когда привьют 70% популяции. Но он не исключал возможности, что маски придется носить ежегодно в сезон простудных заболеваний и гриппа.

"Коронавирус, как и другие вирусы, не исчезнет, я думаю, будет сезон, когда придется носить маски", – сказал Амброзайтис.