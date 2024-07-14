Маршрут тот же, а в четырех компаниях разные цены – почему?

Мы проверили 4 приложения и сравнили цены на тех же участках.

Дорога из спального района, например, Фабийонишкес на проспект Конституции, на Bolt стоила 5 евро со скидкой и 6,30 евро без нее. Uber предлагает цену 5,53 евро, а Etransport – 6,60 евро. Между тем Etaksi предлагает цену в 6,47 евро. Примерно столько стоила бы дорога из микрорайона Перкункемис в центр города, а из Шешкине в центр - на евро дешевле.

Дороже будет стоить дорога в Науининкай, в сторону аэропорта. Bolt предлагает поездку за 6,90 евро со скидкой и 8,40 евро без нее. Uber за такую поездку берет 7,69 евро, однако водителя придется подождать. Etransport предлагает такую поездку за 8 евро, а Etaksi - 6,91 евро.