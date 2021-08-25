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Глава ассоциации "Литовский союз семей" Раймондас Гринявичюс сказал, что они не намерены менять место проведения митинга, намеченного на 10 сентября, они намерены собраться у парламента.
"Марш в защиту семей" в ответ на предложения власти готовит всеобщую забастовку
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Литовский союз семей вчера принял решение не менять место проведения мероприятия, поскольку это меняет суть всего процесса. Мы опираемся на решение Верховного суда Литвы от 9 июля, суд ясно сказал: "По закону о собраниях муниципалитет не имеет права указывать, в каком месте проведение митинга разрешено и не может утверждать, что организаторы не смогут обеспечить выполнение законов и пресечь возможные беспорядки предположений о возможных беспорядках или неспособности организаторов, безо всяких доказательств", – сказал в передаче "Тема на Delfi" Гринявичюс.

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Он сказал, что они сами измеряли расстояние и не согласны с тем, что около парламента Литвы нет места для проведения подобных акций.

Гринявичюс игнорирует сообщение Вильнюсского муниципалитета о том, что на данный момент обсуждение разрешения остановлено.

"Согласование этого вопроса не остановлено, не приостановлено и не отозвано. Есть официальный документ от 2 июля, на его основе мы ведем подготовку. После 31 августа мы будем решать этот вопрос, после совещания с муниципалитетом", – сказал он, заметив, что 10 сентября они намерены представить правительству и парламенту окончательный список требований.

"Потом будем применять другие формы протеста, создадим координационную группу, согласуем с разными профсоюзами, мы пытались связаться и с профсоюзом полицейских, планируем всеобщую политическую забастовку", – сказал Гринявичюс. Он сказал, что подготовка займет примерно месяц.

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