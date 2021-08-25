"Марш в защиту семей" в ответ на предложения власти готовит всеобщую забастовку

"Литовский союз семей вчера принял решение не менять место проведения мероприятия, поскольку это меняет суть всего процесса. Мы опираемся на решение Верховного суда Литвы от 9 июля, суд ясно сказал: "По закону о собраниях муниципалитет не имеет права указывать, в каком месте проведение митинга разрешено и не может утверждать, что организаторы не смогут обеспечить выполнение законов и пресечь возможные беспорядки предположений о возможных беспорядках или неспособности организаторов, безо всяких доказательств", – сказал в передаче "Тема на Delfi" Гринявичюс.

Он сказал, что они сами измеряли расстояние и не согласны с тем, что около парламента Литвы нет места для проведения подобных акций.

Гринявичюс игнорирует сообщение Вильнюсского муниципалитета о том, что на данный момент обсуждение разрешения остановлено.

"Согласование этого вопроса не остановлено, не приостановлено и не отозвано. Есть официальный документ от 2 июля, на его основе мы ведем подготовку. После 31 августа мы будем решать этот вопрос, после совещания с муниципалитетом", – сказал он, заметив, что 10 сентября они намерены представить правительству и парламенту окончательный список требований.

"Потом будем применять другие формы протеста, создадим координационную группу, согласуем с разными профсоюзами, мы пытались связаться и с профсоюзом полицейских, планируем всеобщую политическую забастовку", – сказал Гринявичюс. Он сказал, что подготовка займет примерно месяц.