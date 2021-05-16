"Марш в защиту семей" прошел спокойно, но полиция оценит действия организаторов

Вечером 15 мая участники марша, обозначившие свой транспорт и одежду национальной и праздничной атрибутикой, флагами и наклейками, собрались в парке Вингис на финальную акцию протеста. Хотя муниципалитет выдал разрешение на мероприятие до 7 тысяч человек, по предварительным оценкам, собралось около 10 тысяч участников. Это Delfi подтвердил представитель полиции Рамунас Матонис.

Во время марша на сцене выступали различные активисты, призывающие к защите традиционной семьи, противодействию ратификации Стамбульской конвенции и защите семьи, состоящей из мужчин и женщин. Также участников мероприятия публично пригласили прийти к Сейму, когда в парламенте будет обсуждаться легализация института партнерства.

Людей не штрафовали

Представитель Департамента полиции Рамунас Матонис заявил Delfi, что во время мероприятия не было нарушений, которые могли бы повлечь за собой наказание. Хотя сотрудники полиции и отводили людей к служебным автомобилям, но только для установления их личности.

По окончании мероприятия, по данным полиции, участники марша мирно разошлись, на дороге не было пробок и аварий.

Действия организаторов будут оценены

По словам Р. Матониса, на данный момент претензий к организаторам нет.

Сообщается, что действия организаторов марша по обеспечению соблюдения карантина будут оценены, и в случае выявления нарушений будет начато расследование.