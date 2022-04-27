Марш в защиту семей пройдет на частной территории

Ассоциация обжаловала в суде решение Вильнюсского муниципалитета, который отказался выдать разрешение на проведение марша в парке Вингис.

"Мы ведем переговоры о проведении мероприятия в другом месте – в усадьбе, на частной земле, где будет удобно собраться", – сказал член совета "Литовского союза семей" Альгимантас Рустейка.

Где именно состоится мероприятие, пока неизвестно. По его словам, возможно выберут центральную часть Литвы, около Каунаса, где будет удобно приезжим из разных частей Литвы.

В сообщении ассоциации сказано, что разрешение на акцию 15 мая они не получили, зато в этот день на Кафедральной площади пройдет мероприятие "Мамы за детей ЛГБТ+" "Все семьи важны", а в июне в Вильнюсе состоится 50-дневный фестиваль ЛГБТ Pride.

"Мы хотели красиво отметить Международный день семьи. Доминировала бы протестная часть, но не было бы так, что все только кричали бы и скандировали. Это был бы наполовину протест, наполовину празднование дня семьи", – сказал Рустейка.

По его словам, еще есть надежда на то, что разрешение получат, если такое решение примет суд. Когда суд рассмотрит жалобу, неизвестно, поэтому организация ищет другое место для проведения мероприятия.

Литовский союз семей не одобряет закон о партнерстве и утверждает, что он представляет угрозу традиционной семье, семьи не смогут воспитывать детей в рамках своих убеждений.