Марк Фейгин на Delfi: я слишком хорошо знаю Россию

Каждый ролик канала Feygin Live просматривается более миллиона раз, а в качестве виртуальных гостей там появляются главные ньюсмейкеры военного времени. В разговоре с издателем Ekspress Meedia Хансом Х. Луйком отвечать на вопросы пришлось самому Фейгину.