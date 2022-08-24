aA
Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу обсудил ситуацию в Украине, странах Балтии и России с российским правозащитником и одним из наиболее известных YouTube-блогеров.
Каждый ролик канала Feygin Live просматривается более миллиона раз, а в качестве виртуальных гостей там появляются главные ньюсмейкеры военного времени. В разговоре с издателем Ekspress Meedia Хансом Х. Луйком отвечать на вопросы пришлось самому Фейгину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Щедрость властей не безгранична: часть жителей может платить за электричество без льгот
До 31 декабря все жители Литвы получают компенсацию за...
Марк Фейгин на Delfi: я слишком хорошо знаю Россию
Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу обсудил ситуацию...
Президент Украины вместе с супругой обратились к литовцам (1)
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди...
Как проводить отпуск в Паланге, чтобы семья не потратила больше 100 евро за день
Туристический сезон в Паланге еще не закончился –...
Экономист: ждет замедление роста экономики, какого не было тридцать лет
Банк Swedbank прогнозирует, что в конце этого года и в...