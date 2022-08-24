aA
Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу обсудил ситуацию в Украине, странах Балтии и России с российским правозащитником и одним из наиболее известных YouTube-блогеров.

Каждый ролик канала Feygin Live просматривается более миллиона раз, а в качестве виртуальных гостей там появляются главные ньюсмейкеры военного времени. В разговоре с издателем Ekspress Meedia Хансом Х. Луйком отвечать на вопросы пришлось самому Фейгину.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Эфир Delfi из Висагинаса: жизнь маленького города глазами молодых художников (1)

На этот раз проводим эфир с гостями не в нашей студии в...

Эфир Delfi: Пономарев, убийство Дугиной, дети беженцев в Литве - образование

ФСБ молниеносно "раскрыла дело" об убийстве Дарьи...

Эфир Delfi: итоги недели с европарламентарием Аушрой Мальдейкене

Сразу после выпуска новостей подводим итоги недели с...

Эфир Delfi: Аркадий Бабченко, Херсон — Сталинград, Эстония не впускает россиян

В выпуске за 18 августа рассказываем о решении Эстонии...

Эфир Delfi: белорусская певица Аня Шаркунова, двойная эмиграция и дорога домой

В студии Delfi - белорусская певица Аня Шаркунова. На днях...

Эфир Delfi с русской писательницей Людмилой Петрушевской

Гостья эфира Delfi – Людмила Петрушевская , русский...

Эфир Delfi — итоги недели: драгоценное электричество, атомный терроризм и ЕС без россиян?

В очередном выпуске "Итогов недели" обсудим ход...

TOP новостей

Щедрость властей не безгранична: часть жителей может платить за электричество без льгот

До 31 декабря все жители Литвы получают компенсацию за...

Марк Фейгин на Delfi: я слишком хорошо знаю Россию

Издатель Ekspress Meedia Ханс Луйк по скайпу обсудил ситуацию...

Президент Украины вместе с супругой обратились к литовцам (1)

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди...

Как проводить отпуск в Паланге, чтобы семья не потратила больше 100 евро за день

Туристический сезон в Паланге еще не закончился –...

Экономист: ждет замедление роста экономики, какого не было тридцать лет

Банк Swedbank прогнозирует, что в конце этого года и в...