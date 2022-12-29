Delfi: Предполагалось, что в ночь с 25 на 26 декабря произойдёт наступление на Украину с территории Беларуси, однако оно не состоялось. Расставим акценты – пока что не состоялось?

М.Ф.: Если бы это не касалось войны, можно было бы над этим посмеяться. Я бы сказал, что перспектива [этого наступления] не отменилась: для Путина, на мой взгляд, возможность атаки с севера – это незаменимое и необходимое средство, которое может повлиять на ход событий – во всяком случае, заставить Киев, да и Запад, пойти на мирные переговоры [на условиях Путина].

Так что причина, почему наступление не состоялось, в том, что просто нет согласия со стороны Лукашенко использовать вооружённые силы Беларуси, нет нужного количества сил и средств, поэтому вряд ли наступление могло произойти до конца года.

Но в дальнейшем я бы этого не исключал, даже если речь идёт [только] о попытке оттянуть вооружённые силы Украины от иных театров военных действий. Такая перспектива на самом деле возможна. Во-первых, такое уже было, почему это не может повториться снова? Во-вторых, мы видим бешеную активность на этом направлении Путина и его генералов: видимо, они что-то готовят. И наконец, если вы не собираетесь наступать, зачем вы передислоцируетесь? То есть, перспектива [наступления] не отменилась.

Delfi: Ещё важно отметить, что дату 25-26 декабря предварял визит Путина в Минск, а сам Лукашенко в эти дни находится в России. Я помню один из ваших стримов с [Алексеем] Арестовичем, где вы говорили, что не стоило бы Лукашенко ехать туда, а он всё-таки в итоге поехал. Стоит ли беспокоиться за его здоровье и жизнь?

М.Ф: Нет, надо наоборот радоваться, если его всё-таки уберут. Но вопрос в другом: он, вероятно, получил какие-то гарантии в Минске от Путина, что ему нечего опасаться. И загадочная смерть [министра иностранных дел Беларуси Владимира] Макея, и слухи о том, что в Москве сильно недовольны и хотели бы Лукашенко устранить (это американская пресса писала) – это ж всё тоже не на ровном месте основано, так что вполне можно допустить, что у Лукашенко были обоснованные опасения по поводу пребывания в России. Но, видимо, [Путин и Лукашенко] о чём-то договорились.

Delfi: Другая новость – “кольца Саурона”, которые Путин подарил всем приехавшим [на саммит] руководителям стран СНГ. В этом есть что-то мистическое?

М.Ф.: Это больше идиотическое. Кольца выглядят, будто из проволоки их выточили. Думаю, что Путин сам не слишком привержен этому символизму. Другие, может быть, в большей степени. А про кольца я слышал, что на разные саммиты такое уже делалось, это не в первый раз. То, что они настолько эстетически ужасны, им до колец Саурона далековато, это другой вопрос. Но я бы сказал, что это всё, на что хватило их фантазии. Я бы не придавал этому значения, честно говоря.

Delfi: Давайте поговорим о военных действиях. Вчера рано утром снова “прилетело” по российскому аэродрому в Энгельсе. И Алексей Арестович, и украинский военный эксперт Роман Свитан, и другие говорили, что тем самым Украина работала на предупреждение массированной атаки по объектам украинской энергоинфраструктуры, которую готовили россияне. Но я ожидал, что атаки будут также и во время визита Зеленского к Байдену и, может быть, на Рождество, потому что Владимир Путин любит подбирать такие даты. Но этих атак не было. Это свидетельствует о том, что у россиян проблемы с боеприпасами?

М.Ф.: Можно предположить, что боеприпасов не хватает. С другой стороны, можно ли воспрепятствовать этим атакам, производя контрмеры? Думаю, да. Если пострадали стратегические бомбардировщики, которые используются для атак на территорию Украины, если командный пункт пострадал, лётчики убиты – конечно, это сильно препятствует [атакам]: а кто будет запускать это всё?

Но Москва ищет баллистические ракеты: в частности у Ирана пытается их получить. Значит, даже если у неё какие-то запасы есть, они явно исчерпаемы. Поэтому позволить себе атаковать каждый день Москва не может, запаса ракет может не хватить. Так что здесь я вполне могу допустить, что действия Киева – удары по Энгельсу – создали условия, при которых нет возможности производить атаки с той частотой, с которой хотелось бы Путину.

Delfi: Москва-то ищет, а Иран пока не спешит предоставлять баллистические ракеты. И крайне нервно реагирует на публичные обвинения в том, что предоставлял дроны-камиказде “Шахед”. Это означает, что у США и у международного сообщества в целом остаются какие-то рычаги давления на Иран?

М.Ф.: Угрозы, что просто разбомбят все эти заводы – и это делается элементарно. Посмотрите, как Израиль, когда он хочет, легко расправляется будь то с отдельными лицами (я имею в виду участников ядерной программы Ирана), будь то атаки на заводы, которые производят необходимое оборудование. Так что при желании Америка вместе с союзниками могли бы эти атаки провести, и никаких заводов бы не осталось – ни баллистических ракет, ни дронов. Другое дело, что это очень сложная игра. Запад, может, и хотел бы [нанести удар], но боится стронуть ситуацию: а вдруг Иран вместе с Россией захотят заняться ядерной программой, передать ядерные технологии Ирану на территории России? Такая опасность есть. Поэтому Запад тоже осторожно подходит к ситуации, а Иран, понимая, на грани чего он балансирует, пытается от себя эту угрозу отвести. Я другого объяснения здесь не нахожу.

Delfi: Ещё одна новость – смена командующего Западным военным округом. Четвёртый уже человек с 24 февраля. Сейчас поставили Евгения Никифорова. Как вам видится – это очередная попытка переменить ход войны или уже больше похоже на какие-то междоусобные разборки? Говорят, что этот человек – кандидатура Суровикина и Пригожина, а человека Шойгу как раз убрали?

М.Ф.: Да и то, и другое. И изменить [ход войны] они хотят, и расставляют своих людей. В аппарате это обычное дело – все стремятся обзавестись и обложиться своими надёжными человечками. Так что здесь одно другого не исключает.

Но насчёт хода войны – ну если бы могли, то изменили б этот ход. С момента начала мобилизации прошло уже 3 месяца. С момента назначения Суровикина прошло ещё больше, а успехов-то особенных мы не видим, несмотря на все усилия и на все возможности. Например, у Суровикина появился ресурс в виде мобилизованных. Существенное это изменение? Да, потому что есть чем пополнять личный состав. Тем не менее, результата нет.

Аппаратные движения идут и будут идти неизбежно, потому что главное – найти крайнего, кого обвинить в неуспехах, не хочется же на себя ответственность принимать. И в зависимости от того, как проигрывают эту аппаратную игру Герасимов или Шойгу, между которыми как раз очень тесные взаимоотношения – мы будем видеть, кто в этой игре берёт верх. Так что, наверное, хоть десять командующих Западным округом поменяй – от этого, как говорится, во рту слаще не станет.

Delfi: Стоит ли ждать расширения мобилизационного ресурса в руках российских генералов и той самой пресловутой массовой мобилизации, которую, опять же по слухам, вот-вот могут объявить в России?

М.Ф.: А все предыдущие меры не дали результатов! Мобилизация проведена, заявляют о 300 000 мобилизованных, а результата нет. Нужно ли проводить новую волну мобилизации или нет? Это объективная необходимость, а не чьё-то желание или нежелание. Просто потребность насытить фронт. И с этой точки зрения, конечно, перспектива мобилизации возрастает.

Другое дело, что они же её [мобилизацию] и не прекращали. Это игра в слова – будет новая волна, не будет. Медленно, по чуть-чуть, капельно, но [мобилизация] продолжается: людей гребут, вызывают по повесткам, отправляют – мне присылают информацию о таких случаях на почту канала. Да, это не происходит так, как было ещё месяца два назад, но в принципе, мобилизация идёт.

Это очень в стилистике Путина – объявить, что всё завершено, но продолжать делать своё дело, чтобы не вызывать неконтролируемых публичных реакций. И с этой точки зрения, конечно, я думаю, всё будет продолжаться, ничего не остановится. Будет ли объявлено публично, будет ли с помпой проводиться так, как это начиналось 21 сентября – не факт. Но что людей будут хватать и отправлять в зону боевых действий – в этом у меня нет сомнений.

Delfi: [Российская пропаганда] не перестаёт штамповать свои агитационные ролики в поддержку мобилизации. Только нам это кажется смешным? Это же бросается в глаза, что в России тотальная нищета и тотальное пьянство, и единственная социальная лестница – это пойти служить. Самим россиянам это разве в глаза не бросается?

М.Ф. Все эти годы считали, что я преувеличиваю, когда я говорил, что имманентной частью среды власти, всего этого так называемого элитного класса, является глумление. Они реально презирают русский народ, считают его рабочим материалом, который создаёт им блага. Глумление во всём, потому что ни один нормальный человек не воспримет поведение элиты, которая ведёт себя как компрадоры. Всё у них за границей: деньги, интересы, жёны, любовницы, доверенные лица. Всё для них – это лишь способ получения всё новых и новых богатств, которые они выкачивают из России. Россия для них – сырьё, материал. Как когда-то сказал [Сергей] Иванов, бывший министр обороны: люди – это вторая нефть.

Я видел несколько роликов и те, кто их создают, прекрасно понимают, что они глумятся. Это является производной от глумления самого Путина. Если помните, на встрече с фейковыми матерями он сказал: а что, лучше, что ли, умереть в ДТП или от водки? Подохните за меня, за мои интересы. Он сказал: сделайте осмысленнее свою жизнь тем, что умрёте на фронте. А это тоже глумление. Просто оно местами инстинктивно из него [Путина] выходит, естественно, а где-то это создаётся в качестве нарратива. Те, кто создают эти ролики, сами катаются от хохота. Это люди в меру ироничные, саркастичные, циничные.

Но народ это хавает. В другом нормальном обществе, увидев вот это всё, люди с дрекольем пошли бы на Кремль, это нормальная реакция. А этого не происходит, из чего мы должны сделать вывод: народ туп настолько, что не может отличить белое от чёрного, хорошее от плохого, зло от добра, вот и всё. Такая моральная амбивалентность. Я другого объяснения не нахожу.

Delfi: Вы произнесли фамилию Иванова. Вспомнил ещё одного Иванова – Тимура, замминистра обороны, про которого Фонд борьбы с коррупцией выпустил расследование. Мне кажется, получается несколько парадоксальная ситуация. Часть людей говорит, что российская коррупция, как ни крути, – это союзник Украины в этой войне. Поскольку всё разворовано в армии, может быть, сейчас не место и не время бороться с коррупцией? С другой стороны, ФБК, может быть, этим расследованием хочет показать россиянам, что над ними глумятся. Люди вам [вещают] про какие-то ценности, а сами привыкли к роскоши, к яхтам и к западному образу жизни. Как вы видите выход из этой парадоксальной ситуации?

М.Ф.: Я, конечно, понимаю эмоциональную реакцию отдельных украинских наблюдателей, реакцию в соцсетях, что коррупция – это хорошо. Но смотрите, какая штука. ФБК делает очень правильную вещь. Ведь эти люди, Иванов с этой своей искусственной фифой – они же где? В Монако, в Италии у них какая-то вилла, в других странах. ФБК официально обратился: отнимите, говорит, немедленно все эти его капиталы, дома, недвижимость, счета и тд. Борьба с коррупцией приводит к лишению всех этих ивановых их активов и передаче [этих активов] в дальнейшем Украине, которая разрушается этими заместителями министров обороны. Поэтому расследования нужны.

Я приводил уже советский анекдот, когда дети прибегают к папе и говорят: папа, ты в курсе, что водка стала стоить 4.50 вместо 4.40? Это значит, что ты будешь меньше пить? А он говорит: нет дети, это значит, что вы будете меньше есть. Поэтому коррупция в России вечна. Воруют все. И воровать они будут вне зависимости от всего. У них будет 10 копеек – они украдут 9, а копейка пойдёт на непосредственные бюджетные нужды. Это никак не связано с критикой. Это не зависит от желания или нежелания аудитории.

Delfi: Ещё вы на днях поделились письмом от Михаила Саакашвили. Как сегодня можно спасти Саакашвили?

М.Ф.: Я действительно получил письмо от него с просьбой оказать содействие. Мы с Алексеем Арестовичем объявили акцию: 4 января с 12 часов призвали всех наших сторонников выйти к посольствам Грузии в разных столицах. Это наша прямая реакция на письмо, которое Саакашвили отправил из тюрьмы. (Кстати, говорят, что ему запретили теперь эти письма отправлять). Поэтому мы рассчитываем, что в ближайшую неделю люди как-то скоординируются и сами начнут кампанию по подготовке к этим публичным акциям. Я считаю, что они могут дать эффект, который приведёт в конечном итоге к пересмотру решения властей Грузии относительно судьбы Михаила Саакашвили. Это не произойдёт одномоментно, здесь иллюзий питать не стоит. Но шанс на это есть.