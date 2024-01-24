Мама и бабушка погибшего во время пожара мальчика были поражены добротой людей

"Я дома часто повторяю, что должно произойти что-то трагическое, чтобы ты понял, сколько добрых людей рядом, – очень много. Было много самой разной помощи. <…>. Помощь шла со всей Литвы , особенно от педагогов [бабушка Каюса работала в детском саду – Delfi]. Мы не знаем, не были знакомы с этими людьми, Наверное, никогда их не видели и не увидим. Помощь Каюса не вернет, но поддержка действует", – сказала Вилия.

"Очень хочется поблагодарить людей. Мы в свое время неправильно реагировали на ситуацию, не сдерживали себя. Не говорили слова благодарности, все, что хорошо, кажется, само собой разумеющимся.Но на деле все не так, надо благодарить", – сказала бабушка Каюса Вилия.

Женщинам еще тяжело говорить о случившемся, об утрате, но замечают, что внимание и доброта людей их очень поразили.

У Риты еще есть дочь. Раньше она с детьми жила отдельно от мамы. Семью сейчас поддерживают родственники, работодатели и даже совершенно чужие люди.

После трагической утраты семья пытается налаживать жизнь, поддерживая друг друга. Мама покойного Каюса Рита сейчас живет у своей матери. Им помогает брат-близнец Риты.

"Я благодарна моему директору Лауре, – сказала Рита. – Это великолепный человек. Она в те тяжелые дни была мне психологом. Помогла собрать Каюса в последний путь. Благодаря Лауре я получила много помощи от ее близких и от жителей всей Литвы. Я бесконечно благодарна всем за это".

Добрым словом Рита вспомнила и хозяев квартиры, которую она с детьми арендовала.

От социального жилья Рита отказалась и переехала к маме.

"Мы не хотели, чтобы она жила отдельно", – сказала Вилия.

"Мы так решили, есть пострадавшие, лишившиеся дома, им помощь нужна больше. У меня есть мама", – заметила Рита.

"Мы лишились того, что нам никто не вернет, все остальное можно нажить. Тем более, что у нас есть дом, в котором мы все можем жить. Не хотим отпускать ее одну. Муниципалитет предлагал социальное жилье. Но мы сделали другой выбор", – рассказала Вилия.

Женщины не злятся на соседа, по вине которого мог возникнуть пожар.

"Он для меня исчез", – сказала Вилия. А Рита живет воспоминаниями о Каюсе.