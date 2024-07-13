Малыми культурными столицами следующего года станут Жеймялис, Рудамина, Кудиркос-Науместис, Древерна и Швекшна

Ожидается, что победители конкурсного отбора этого года уделят большое внимание деятельности, которая будет способствовать укреплению местной культурной самобытности, партнерствам, созданию новых и развитию существующих традиций, объединению людей разных поколений и опыта, популяризации названия и наследия городка, позволят подключить инновационные формы, а также будут отмечать юбилейные даты общин.