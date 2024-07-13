Малыми культурными столицами следующего года станут Жеймялис, Рудамина, Кудиркос-Науместис, Древерна и Швекшна

Малые культурные столицы были выбраны на отборочном собрании проектов малых культурных столиц Литвы.
Ожидается, что победители конкурсного отбора этого года уделят большое внимание деятельности, которая будет способствовать укреплению местной культурной самобытности, партнерствам, созданию новых и развитию существующих традиций, объединению людей разных поколений и опыта, популяризации названия и наследия городка, позволят подключить инновационные формы, а также будут отмечать юбилейные даты общин.
По словам министерства, целью ежегодного конкурса является популяризация культурной активности и творчества сельских жителей, развитие культуры и искусства в регионах, творческих инициатив общин, доступности культурных услуг.
Проект „Малые культурные столицы Литвы“ организуется с 2014 года. Его цель – сосредоточить внимание на небольших городках и деревнях Литвы, характеризующихся исключительным культурным разнообразием и активной общественной деятельностью. Более 80 населенных пунктов уже становились малыми культурными столицами.
В прошлом году малыми культурными столицами были выбраны Дубингяй, Ришкенай, Вишакё-Руда, Онушкис и Камаяй.