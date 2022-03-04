По сообщению театра, договор расторгается с пятницы.
В своем сообщении театр отмечает, что на минувшей неделе получил требование министра культуры Литвы о том, чтобы глава театра Симонас Кяблас уволил Туминаса с занимаемой должности.
В этот же день 24 февраля, как говорится в сообщении, театральная общественность получила позицию Туминаса по поводу осуществляемых Владимиром Путиным военных преступлений в Украине.
"То, что произошло, что происходит, выходит за рамки здравого смысла, поэтому я полностью разделяю строгую позицию министра культуры Симонаса Кайриса в отношении всех лиц, связанных сегодня с Россией и конкретно в отношении меня. Литва не может поступать иначе", – цитируются в сообщении слова Туминаса.
"Я хочу заявить, что министр полностью прав, как и право все демократическое сообщество, Евроюз, власти Литвы, народное мнение: то, что делает Россия является агрессией, попыткой вернуть империю, ее владения, это оккупация, преступление", – заявил режиссер.
Он также утверждает, что 9 февраля подал в отставку с поста художественного руководителя московского Театра им. Евгения Вахтангова, однако сам театр утверждает, что Туминас числится работающим в нем.
С 2007 года он работает художественным руководителем московского театра, одновременно занимая должность и в вильнюсском Малом театре.
Туминас является одним из учредителей Малого театра, в 1994 году он был награжден Национальной премией Литвы в области культуры и искусства.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Американский чиновник: Россия больше не притворяется – она может добиваться не только контроля над Украиной
Виды уничтожаемых и разрушаемых украинских городов...
Экономист рассказал о важном переломе: реальное влияние санкций серьезнее, чем предполагалось
В четверг поздно вечером правительство США ввело...
Delfi TV будет показывать передачу на русском языке ежедневно
Поскольку в условиях войны в Украине выросла...
Для жителей Литвы - сайт LT72 с полной информацией о подготовке к чрезвычайным ситуациям На трех языках - литовском, английском и русском
Сайт www.LT72.lt создан с целью подготовки жителей Литвы к...