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Малый Вильнюсский театр расторг трудовой договор с основателем и художественным руководителем этого театра Римасом Туминасом.
Rimas Tuminas
Rimas Tuminas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

По сообщению театра, договор расторгается с пятницы.

В своем сообщении театр отмечает, что на минувшей неделе получил требование министра культуры Литвы о том, чтобы глава театра Симонас Кяблас уволил Туминаса с занимаемой должности.

В этот же день 24 февраля, как говорится в сообщении, театральная общественность получила позицию Туминаса по поводу осуществляемых Владимиром Путиным военных преступлений в Украине.

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"То, что произошло, что происходит, выходит за рамки здравого смысла, поэтому я полностью разделяю строгую позицию министра культуры Симонаса Кайриса в отношении всех лиц, связанных сегодня с Россией и конкретно в отношении меня. Литва не может поступать иначе", – цитируются в сообщении слова Туминаса.

"Я хочу заявить, что министр полностью прав, как и право все демократическое сообщество, Евроюз, власти Литвы, народное мнение: то, что делает Россия является агрессией, попыткой вернуть империю, ее владения, это оккупация, преступление", – заявил режиссер.

Он также утверждает, что 9 февраля подал в отставку с поста художественного руководителя московского Театра им. Евгения Вахтангова, однако сам театр утверждает, что Туминас числится работающим в нем.

С 2007 года он работает художественным руководителем московского театра, одновременно занимая должность и в вильнюсском Малом театре.

Туминас является одним из учредителей Малого театра, в 1994 году он был награжден Национальной премией Литвы в области культуры и искусства.

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