Малый театр почтил память своего основателя Римаса Туминаса

Этим моментом Малый театр поделился на своей странице в фейсбуке.

Видео было сделано 7 марта вечером. На сцену вышли актеры и автор пьесы Марюс Ивашкявичюс, которые почтили память ушедшего в мир иной режиссера.

"Вряд ли еще когда-нибудь показ спектакля "Мадагаскар" будет таким болезненным для учеников Римаса Туминаса, как сегодня.

Автор пьесы Марюс Ивашкявичюс сегодня сказал: "Римас, ваш дом после вашего ухода по-прежнему полон жизни, учеников, работы и зрителей. Мы по-прежнему играем, смотрим, смеемся и плачем – будем делать это, пока не заслужим отдыха там, куда вчера ушли вы".

Труппа после спектакля предложила зрителям вместе почтить память Римаса Туминаса минутой молчания. Сейчас память о Маэстро продолжит жить в его гениальных работах и наших сердцах", – сказано в социальной сети.

Перед спектаклем на театре появилась черная драпировка в знак траура.