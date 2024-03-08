Малый театр почтил память своего основателя Римаса Туминаса

Этим моментом Малый театр поделился на своей странице в фейсбуке.
Видео было сделано 7 марта вечером. На сцену вышли актеры и автор пьесы Марюс Ивашкявичюс, которые почтили память ушедшего в мир иной режиссера.
"Вряд ли еще когда-нибудь показ спектакля "Мадагаскар" будет таким болезненным для учеников Римаса Туминаса, как сегодня.
Автор пьесы Марюс Ивашкявичюс сегодня сказал: "Римас, ваш дом после вашего ухода по-прежнему полон жизни, учеников, работы и зрителей. Мы по-прежнему играем, смотрим, смеемся и плачем – будем делать это, пока не заслужим отдыха там, куда вчера ушли вы".
Труппа после спектакля предложила зрителям вместе почтить память Римаса Туминаса минутой молчания. Сейчас память о Маэстро продолжит жить в его гениальных работах и наших сердцах", – сказано в социальной сети.
Перед спектаклем на театре появилась черная драпировка в знак траура.
Напомним, что 6 марта ушел из жизни литовский театральный режиссер Римас Туминас. Ему было 72 года.
Delfi напоминает, что известный режиссер родился в деревне Палеткояй (Кельмесский район).
Его детство прошло в небольших городках. В 1974 г. он окончил режиссуру в Литовской государственной консерватории, а в 1978 г. – режиссуру в Государственном институте театрального искусства имени А.В.Луначарского в Москве (ГИТИС).
В 1979–2010 гг. преподавал в Литовской государственной консерватории. Работал в Литовском национальном драматическом театре, в Вильнюсском малом театре, занимал должность художественного руководителя Московского театра имени Евгения Вахтангова (Россия), преподавал режиссуру.
Он известен как режиссер многочисленных спектаклей – всего он поставил больше 50 спектаклей. Его работы показывают в разных спектаклях всего мира.