Малоимущие смогут сами выбирать необходимые товары

В ноябре-декабре около 211 000 малообеспеченных граждан страны получат последние продуктовые и гигиенические наборы. С 2024 года, после получения социальной карты, они смогут уже сами решать, где и какие продукты и товары покупать. К данному нововведению активно подключаются продавцы, как на национальном, так и на региональном уровне.
"Со следующего года вместо выдачи продуктов длительного хранения и средств гигиены нуждающиеся смогут сами решать, что они хотят купить в выбранном ими супермаркете. Они смогут не только выбирать необходимые продукты или товары, но и покупать их в удобное для себя время. Я рада, что мы, возможно, первыми в Европе вводим подобное решение. Нуждающимся людям больше не придется стоять в очередях и ждать раздачи продуктовых наборов", — сказала министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене.
Почти все предприниматели Литвы, работающие как на национальном, так и на региональном уровне, выразили готовность присоединиться к инициативе по созданию социальных карт. Европейское агентство социального фонда (ESFA) подпишет соглашения о сотрудничестве со всеми поставщиками, которые выполнили необходимые требования не позднее 1 декабря. Предполагается, что те поставщики, которые в настоящее время по тем или иным причинам не соответствуют требованиям, смогут присоединиться к проекту позднее.
ВАЖНО: Малоимущие жители могут подать заявку на получение социальной карты в любое время в период с 1 декабря 2023 года по конец октября 2024 года.
Как будет действовать социальная карта?
С помощью социальной карты можно приобрести все продукты питания и другие товары первой необходимости (например, предметы личной гигиены, бытовые принадлежности, предметы бытовой химии, детские вещи, одежду, обувь и т.д.). Будет запрещено приобретать: алкогольные напитки, табачные изделия и лотерейные билеты. Также будет исключена оплата услуг, предоставляемых третьими лицами.
Планируется, что денежные средства на карту будут приходить 4 раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Средства могут быть использованы с момента получения карт до 15 марта следующего календарного года. Однако, нельзя будет обналичить выделенные деньги.
Объем социальных карт будет зависеть от количества обратившихся за ними людей. Точные суммы будут определены в начале января 2024 года.
Кто имеет право на получение карты и как ее получить?
Для получения социальной карты необходимо, чтобы среднемесячный доход на одного члена семьи в настоящее время не превышал 235,50 евро в месяц. Исключения, когда среднемесячный доход на одного члена семьи может быть выше, определяются муниципальными администрациями.
Для получения карты необходимо заполнить бланк заявления в муниципалитете по месту регистрации либо позднее в информационной системе "Социальная поддержка семьи" www.spis.lt (вскоре эта функция начнет работать).
Заявления на получение карты 2024 года принимаются с 1 декабря 2023 года.
При заполнении заявления необходимо выбрать из списка поставщиков один супермаркет или магазин, в котором семья или лица, проживающие совместно, смогут совершать покупки. Выбор супермаркета/магазина осуществляется на один календарный год. При необходимости социальный работник окажет помощь в заполнении заявления на получение карты. Сотрудник, принявший заявление, сообщит вам, где и когда можно получить карту. В случае утери или повреждения карты необходимо обратиться за новой картой к тому же лицу, которое выдало первую карту.
Сколько карт выдается на одну семью?
Одна семья может получить одну социальную карту, но если в семье есть еще совершеннолетние, которые учатся в других городах, то им также может быть выдана персональная социальная карта.