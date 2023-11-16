Малоимущие смогут сами выбирать необходимые товары

 
Министерство социальной защиты и труда
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Per pirmąjį šių metų dalijimą krepšelyje nebuvo nei aliejaus, nei cukraus, neliko ir vištienos konservų, tad kai kurie gyventojai buvo nusivylę tokiu daviniu. (L. Praneckevičiūtės nuotr.)
Per pirmąjį šių metų dalijimą krepšelyje nebuvo nei aliejaus, nei cukraus, neliko ir vištienos konservų, tad kai kurie gyventojai buvo nusivylę tokiu daviniu. (L. Praneckevičiūtės nuotr.)
ФОТО: Kėdainių mugė
В ноябре-декабре около 211 000 малообеспеченных граждан страны получат последние продуктовые и гигиенические наборы. С 2024 года, после получения социальной карты, они смогут уже сами решать, где и какие продукты и товары покупать. К данному нововведению активно подключаются продавцы, как на национальном, так и на региональном уровне.

В ноябре-декабре около 211 000 малообеспеченных граждан страны получат последние продуктовые и гигиенические наборы. С 2024 года, после получения социальной карты, они смогут уже сами решать, где и какие продукты и товары покупать. К данному нововведению активно подключаются продавцы, как на национальном, так и на региональном уровне.

С 1 декабря нуждающиеся люди, имеющие право на получение продовольственной помощи, смогут оформить специальную социальную карту.
"Со следующего года вместо выдачи продуктов длительного хранения и средств гигиены нуждающиеся смогут сами решать, что они хотят купить в выбранном ими супермаркете. Они смогут не только выбирать необходимые продукты или товары, но и покупать их в удобное для себя время. Я рада, что мы, возможно, первыми в Европе вводим подобное решение. Нуждающимся людям больше не придется стоять в очередях и ждать раздачи продуктовых наборов", — сказала министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене.
Monika Navickienė

Почти все предприниматели Литвы, работающие как на национальном, так и на региональном уровне, выразили готовность присоединиться к инициативе по созданию социальных карт. Европейское агентство социального фонда (ESFA) подпишет соглашения о сотрудничестве со всеми поставщиками, которые выполнили необходимые требования не позднее 1 декабря. Предполагается, что те поставщики, которые в настоящее время по тем или иным причинам не соответствуют требованиям, смогут присоединиться к проекту позднее.

ВАЖНО: Малоимущие жители могут подать заявку на получение социальной карты в любое время в период с 1 декабря 2023 года по конец октября 2024 года.

Как будет действовать социальная карта?


С помощью социальной карты можно приобрести все продукты питания и другие товары первой необходимости (например, предметы личной гигиены, бытовые принадлежности, предметы бытовой химии, детские вещи, одежду, обувь и т.д.). Будет запрещено приобретать: алкогольные напитки, табачные изделия и лотерейные билеты. Также будет исключена оплата услуг, предоставляемых третьими лицами.

Планируется, что денежные средства на карту будут приходить 4 раза в год: 15 марта, 15 июня, 15 сентября и 15 декабря. Средства могут быть использованы с момента получения карт до 15 марта следующего календарного года. Однако, нельзя будет обналичить выделенные деньги.

Объем социальных карт будет зависеть от количества обратившихся за ними людей. Точные суммы будут определены в начале января 2024 года.

Кто имеет право на получение карты и как ее получить?


Для получения социальной карты необходимо, чтобы среднемесячный доход на одного члена семьи в настоящее время не превышал 235,50 евро в месяц. Исключения, когда среднемесячный доход на одного члена семьи может быть выше, определяются муниципальными администрациями.

Для получения карты необходимо заполнить бланк заявления в муниципалитете по месту регистрации либо позднее в информационной системе "Социальная поддержка семьи" www.spis.lt (вскоре эта функция начнет работать).

Заявления на получение карты 2024 года принимаются с 1 декабря 2023 года.

При заполнении заявления необходимо выбрать из списка поставщиков один супермаркет или магазин, в котором семья или лица, проживающие совместно, смогут совершать покупки. Выбор супермаркета/магазина осуществляется на один календарный год. При необходимости социальный работник окажет помощь в заполнении заявления на получение карты. Сотрудник, принявший заявление, сообщит вам, где и когда можно получить карту. В случае утери или повреждения карты необходимо обратиться за новой картой к тому же лицу, которое выдало первую карту.

Сколько карт выдается на одну семью?


Одна семья может получить одну социальную карту, но если в семье есть еще совершеннолетние, которые учатся в других городах, то им также может быть выдана персональная социальная карта.

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