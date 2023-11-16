Малоимущие смогут сами выбирать необходимые товары

В ноябре-декабре около 211 000 малообеспеченных граждан страны получат последние продуктовые и гигиенические наборы. С 2024 года, после получения социальной карты, они смогут уже сами решать, где и какие продукты и товары покупать. К данному нововведению активно подключаются продавцы, как на национальном, так и на региональном уровне.



"Со следующего года вместо выдачи продуктов длительного хранения и средств гигиены нуждающиеся смогут сами решать, что они хотят купить в выбранном ими супермаркете. Они смогут не только выбирать необходимые продукты или товары, но и покупать их в удобное для себя время. Я рада, что мы, возможно, первыми в Европе вводим подобное решение. Нуждающимся людям больше не придется стоять в очередях и ждать раздачи продуктовых наборов", — сказала министр социального обеспечения и труда

С 1 декабря нуждающиеся люди, имеющие право на получение продовольственной помощи, смогут оформить специальную социальную карту."Со следующего года вместо выдачи продуктов длительного хранения и средств гигиены нуждающиеся смогут сами решать, что они хотят купить в выбранном ими супермаркете. Они смогут не только выбирать необходимые продукты или товары, но и покупать их в удобное для себя время. Я рада, что мы, возможно, первыми в Европе вводим подобное решение. Нуждающимся людям больше не придется стоять в очередях и ждать раздачи продуктовых наборов", — сказала министр социального обеспечения и труда Моника Навицкене