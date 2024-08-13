Малинаускас: бывший глава Contribee перевел себе деньги Blue/Yellow

Малинаускас сказал, что это сработало - ни Blue/Yellow ни Contribee об этом не сообщили, чтобы не подмочить репутацию.

„В начале года мы столкнулись с проблемой при подключении к нашему профилю Contribee. Тогда выяснилось, что не хватает крупной суммы денег. Мы письменно обратились в Contribee, потребовали объяснений и возвращения денег. Представители Contribee пояснили, что столкнулись с внутренними проблемами и решают их с помощью правоохраны, но все деньги вернула – у нас нет никаких претензий“, – было сказано в комментарии.