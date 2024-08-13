Малинаускас: бывший глава Contribee перевел себе деньги Blue/Yellow

В понедельник эта история была дополнена новыми деталями. Раткявичюс уверял, что одолжил эти деньги (130 000 евро). Ведется расследование.
Блогер Малинаускас в понедельник сообщил, что деньги были переведены со счета организации Blue/Yellow, которая собирает пожертвования для Украины.
„Деньги не просто так были присвоены, было изменено подключение Йонаса Омана к профилю, чтобы он сразу не заметил исчезновения средств“, – писал блогер.
По его словам, расчет был простой – „Йонас подключается редко, поэтому удастся выиграть время. А главное, когда это заметят, не захотят говорить об этом, ведь это будет последний гвоздь в гроб репутации Contribee, но это могло бы коснуться и честной организации, собирающей помощь для Украины“.
Малинаускас сказал, что это сработало - ни Blue/Yellow ни Contribee об этом не сообщили, чтобы не подмочить репутацию.
Жукаускас признал, что организация заметила пропажу денег, правда, точную сумму он не указал.
„В начале года мы столкнулись с проблемой при подключении к нашему профилю Contribee. Тогда выяснилось, что не хватает крупной суммы денег. Мы письменно обратились в Contribee, потребовали объяснений и возвращения денег. Представители Contribee пояснили, что столкнулись с внутренними проблемами и решают их с помощью правоохраны, но все деньги вернула – у нас нет никаких претензий“, – было сказано в комментарии.
По его словам, Blue/Yellow ущерба не понесла, не была ознакомлена со всей ситуацией, поэтому не предало вопрос огласке –конфликт между акционерами выясняет полиция.
„Мы передали всю информацию правоохране, надеемся, что расследование не затянется. Канал Contribee остается одним из каналов сбора благотворительности организацией Blue/Yellow, но мы не используем его как канал резервного хранения средств, ежедневно переводим пожертвования на банковский счет организации. Мы следим за расследованием, от его результатов зависит, будет ли дальше использовать канал Contribee как один из способов пожертвования“, – сказал Жукаускас.
Платформу Contribee основали Гедиминас Раткявичюс, Мантас Михалаускас и Адриюс Якучёнис.