Она написала, что попросила Службу равных возможностей оценить поведение Карбаускиса, поскольку и нее есть все основания утверждать, что поддерживаемая им акция и постоянные заявления в публичном пространстве в адрес Раскявичюса - это нарушение закона о равных возможностей, конкретно 7 ч. 2 ст. - домогательства из-за сексуальной ориентации.

"Томас-Витаутас Раскявичюс - компетентный, трудолюбивый председатель парламентского комитета. Его повестки дня охватывают широкий круг вопросов в сфере прав человека. Когда знаешь, какую ненависть испытывает Раскявичюс и другие люди ЛГБТ со стороны людей, называющих себя христианами, странным кажется только то, что за время его руководства комитетом вопросы общины ЛГБТ рассматривали всего один раз. И этого хватило, чтобы появился повод для его унижения. Факты показали, что Карбаускис не дает ему покоя только потому, что Раскявичюс - представитель общины ЛГБТ. Это нарушение закона", - писала она.

Напомним, что 23 февраля у здания парламента состоялась акция протеста против Раскявичюса и спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен вручили подписи более 300 000 человек за увольнение Раскявичюса.

"Вручено требования снять Раскявичюса с занимаемой должности из-за конфликта интересов, наблюдается подход с точки зрения одной узкой группы общества, не учитываются интересы большинства жителей", – сказал журналистам один из участников акции Раймондас Гринявичюс.

По его словам, часть людей возмущена и проектами, предлагаемыми главой комитета по правам человека. Чмилите-Нильсен сказала, что это заявление - не петиция.