Максим Галкин на сцене пел на литовском языке: в репертуаре был легендарный хит Кярнагиса

Видео с выступлений Максима Галкина можно найти в социальных сетях. На TikTok можно увидеть сюрприз, преподнесенный Галкиным зрителям. Он исполнил хит Витаутаса Кярнагиса "Наши дни как праздник!" (Mūsų dienos kaip šventė!)
После первых слов песни зрители стали аплодировать исполнителю, вскоре песню Кярнагиса с Галкиным пел весь зал.
О том, что он едет в Литву Максим Галкин сообщил еще в прошлом году. 4 марта его можно было увидеть на одной из вильнюсских улиц, где он сделал запись приглашения на свои выступления на литовском языке.
Однако не всем понравилось такое обращение Галкина. Были и такие читатели, которые писали в редакцию Delfi, что недавно вспоминали вторую годовщину войны в Украине, похоронили Алексея Навального, а сейчас будут смеяться под анекдоты Галкина.
"24 февраля мы вспоминали вторую годовщину вторжения России в Украину. В Украине ситуация сложная. Амуниции не хватает, Украина вынуждена отступать. С помощью Украине опаздывают. В России мистическим образом умирает Навальный. А наша Литва готовиться встречать годовщину Восстановления независимости под шуточки российского комика Максима Галкина и песню "Полковникуниктонепишет, Полковниканиктонеждёт" (песня "Би2" https://www.youtube.com/watch?v=1u7WN2zBEDc ). Ватники аплодируют стоя", – было сказано в письме.