Максим Галкин на сцене пел на литовском языке: в репертуаре был легендарный хит Кярнагиса

 
ru.DELFI.lt
Maksimas Galkinas, Ala Pugačiova
Maksimas Galkinas, Ala Pugačiova
ФОТО: Instagram, stop kadrai

Несколько дней назад в крупных городах Литвы с новой программой выступил легендарный российский комик Максим Галкин. Он порадовал зрителей песней известного литовского исполнителя.

Видео с выступлений Максима Галкина можно найти в социальных сетях. На TikTok можно увидеть сюрприз, преподнесенный Галкиным зрителям. Он исполнил хит Витаутаса Кярнагиса "Наши дни как праздник!" (Mūsų dienos kaip šventė!)

После первых слов песни зрители стали аплодировать исполнителю, вскоре песню Кярнагиса с Галкиным пел весь зал.

О том, что он едет в Литву Максим Галкин сообщил еще в прошлом году. 4 марта его можно было увидеть на одной из вильнюсских улиц, где он сделал запись приглашения на свои выступления на литовском языке.

Известный юморист привлек активное внимание, когда поделился в Instagram видео, на котором можно увидеть ул. Стиклю в столице Литвы. Стоя на этой улице, Галкин сообщил, что вечером этого дня он выступит в Вильнюсе, а потом и в других городах Литвы с новой программой "Прекрасное недалеко".

Однако не всем понравилось такое обращение Галкина. Были и такие читатели, которые писали в редакцию Delfi, что недавно вспоминали вторую годовщину войны в Украине, похоронили Алексея Навального, а сейчас будут смеяться под анекдоты Галкина.

"24 февраля мы вспоминали вторую годовщину вторжения России в Украину. В Украине ситуация сложная. Амуниции не хватает, Украина вынуждена отступать. С помощью Украине опаздывают. В России мистическим образом умирает Навальный. А наша Литва готовиться встречать годовщину Восстановления независимости под шуточки российского комика Максима Галкина и песню "Полковникуниктонепишет, Полковниканиктонеждёт" (песня "Би2" https://www.youtube.com/watch?v=1u7WN2zBEDc ). Ватники аплодируют стоя", – было сказано в письме.

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