Максим Галкин на сцене пел на литовском языке: в репертуаре был легендарный хит Кярнагиса

Видео с выступлений Максима Галкина можно найти в социальных сетях. На TikTok можно увидеть сюрприз, преподнесенный Галкиным зрителям. Он исполнил хит Витаутаса Кярнагиса "Наши дни как праздник!" (Mūsų dienos kaip šventė!)

После первых слов песни зрители стали аплодировать исполнителю, вскоре песню Кярнагиса с Галкиным пел весь зал.

О том, что он едет в Литву Максим Галкин сообщил еще в прошлом году. 4 марта его можно было увидеть на одной из вильнюсских улиц, где он сделал запись приглашения на свои выступления на литовском языке.