Магазин эротических товаров сразил Интернет: шутка развирусилась

 
Юрате Жуолите
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

После того как Апелляционный суд Литвы объявил, что политику Элигиюсу Масюлису, проходящему по делу о политической коррупции, грозит реальный тюремный срок, один из магазинов эротических товаров отреагировал на это, разместив в Facebook пост с рекламой наручников для сексуальных игр. «Особые» наручники можно приобрести со скидкой, введя специальный код Eligijus.

Как и ожидалось, это остроумное объявление быстро стало распространяться в социальной сети. Повилас Клусайтис, управляющий интернет магазином эротических товаров Fantazijos.lt, не скрывал, что ожидал подобной реакции — он прекрасно понимал, насколько важно оперативно отреагировать на новость.

"Все ключевые идеи рождаются внутри нашей компании. Имя Eligijus, в качестве скидочного кода показалось нам подходящим для акции, и мы его использовали. Поскольку тема была актуальной, мы не стали медлить", — смеется он.

По словам Клусайтиса, подобная акция не обязательно сразу увеличивает продажи, она скорее действует как имиджевая кампания, но в данном случае все совпало как нельзя лучше, поскольку грядет "черная пятница".

Напомним, что в среду Апелляционный суд Литвы объявил о том, что Раймондас Курлянскис и Элигиюс Масюлис, а также другие фигуранты дела, признаны виновными по делу о политической коррупции "MG Baltic". Два главных героя этой истории, Э. Масюлис и Р. Курлянскис, отправляются в тюрьму.

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