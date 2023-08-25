Маэстро Ринкявичюс об отказе от русской классики: я не понимаю, чем провинились давно почившие композиторы

"Жесты и знаки имеют значение. Музыка контекстуальна, она всегда звучит в конкретное время, и ее понимают в соответствии с тем, что нас окружает. Поэтому то, как организуют мероприятия, их яркие знаки сейчас не могут быть такими же, какими были до войны", – сказал в одном интервью на polskieradio.pl польский композитор Ежи Корнович.
Он рекомендовал действовать позитивно: перейти на украинскую музыку, которая, по его мнению, пока не получила должной оценки.
Ринкявичюс сказал, что ему непонятно, в чем виноваты давно почившие композиторы.
"Я понимаю, когда, к примеру, исполнитель не может въехать в Литву, поскольку он поддерживает режим, но в чем провинились Петр Чайковский, Рахманинов, Дмитрий Шестакович – не могу понять, эти люди умерли. Россия и русские пользуются культурным наследием? Точно так же им можем пользоваться и мы. В других странах музыку этих почивших композиторов исполняют, а в Литве – нет. В Польше – нет. Это несправедливо", – считает он.
На вопрос, кто страдает из-за того, что не исполняют музыку великих русских композиторов, он сказал, что не музыканты, а скорее - публика.
Правда, он признал, что и музыканты скучают по русским классическим произведениям, это, по его словам, "священные произведения".
"Когда музыкант развивается, учится музыке – он связан и с Моцартом, и с Бетхховеном, и с Чайковским, с Рахманиновым. Всякая ерунда происходит! Шестакович был против Сталина, но раз у него такое имя - не подходит. Игорь Стравинский – гражданин Америки – все равно "нет", – удивлялся Ринкявичюс.
"Их произведения исполняют во всех странах, даже в Латвии и Эстонии, не исполняют только в Литве и Польше. Гримасы войны! Да, люди гибнут, но эти вещи несравнимы", – убежден дирижер.
На замечание, что, может, в такой период можно обойтись без русской классики, он ответил, что без многого можно обойтись, в том числе и без классической музыки вообще.