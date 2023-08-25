Маэстро Ринкявичюс об отказе от русской классики: я не понимаю, чем провинились давно почившие композиторы

"Жесты и знаки имеют значение. Музыка контекстуальна, она всегда звучит в конкретное время, и ее понимают в соответствии с тем, что нас окружает. Поэтому то, как организуют мероприятия, их яркие знаки сейчас не могут быть такими же, какими были до войны", – сказал в одном интервью на polskieradio.pl польский композитор Ежи Корнович.

Он рекомендовал действовать позитивно: перейти на украинскую музыку, которая, по его мнению, пока не получила должной оценки.

Ринкявичюс сказал, что ему непонятно, в чем виноваты давно почившие композиторы.

"Я понимаю, когда, к примеру, исполнитель не может въехать в Литву, поскольку он поддерживает режим, но в чем провинились Петр Чайковский, Рахманинов, Дмитрий Шестакович – не могу понять, эти люди умерли. Россия и русские пользуются культурным наследием? Точно так же им можем пользоваться и мы. В других странах музыку этих почивших композиторов исполняют, а в Литве – нет. В Польше – нет. Это несправедливо", – считает он.