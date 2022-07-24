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С возвращением жары вильнюсцы не стали сидеть дома: кажется, те, кто не уехал из города на выходные, старались поместиться на местных пляжах.
Люди заполонили столичные озера: спасались от жары как могли
© DELFI / Josvydas Elinskas

Уже стало традицией, что пляж вильнюсских зеленых озер становится многолюдным, как только становится теплее. Здесь одни загорают или купаются, другие развлекаются в специально отведенных местах – кто-то что-то печет, кто-то занимается на тренажерах или играет в волейбол, а третьи заглядывают, чтобы полакомиться едой, продаваемой на месте.

18 июля в Вильнюсском районе были проведены микробиологические тесты качества воды, в ходе которых было установлено, что только в одном из столичных мест для купания – пруду Науджяй – кишечные энтерококки превышают предельно допустимые значения, поэтому купание здесь не рекомендуется. Возобновление тестирования ожидается на следующей неделе.

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