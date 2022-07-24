Люди заполонили столичные озера: спасались от жары как могли

Уже стало традицией, что пляж вильнюсских зеленых озер становится многолюдным, как только становится теплее. Здесь одни загорают или купаются, другие развлекаются в специально отведенных местах – кто-то что-то печет, кто-то занимается на тренажерах или играет в волейбол, а третьи заглядывают, чтобы полакомиться едой, продаваемой на месте.

18 июля в Вильнюсском районе были проведены микробиологические тесты качества воды, в ходе которых было установлено, что только в одном из столичных мест для купания – пруду Науджяй – кишечные энтерококки превышают предельно допустимые значения, поэтому купание здесь не рекомендуется. Возобновление тестирования ожидается на следующей неделе.