Люди рассказали, кто на дорогах представляет наибольшую угрозу – это не BMW

16–22 сентября по традиции проходит Европейская неделя мобильности, в прошлом году ее отмечали больше 3000 городов и не только в Европе, но и за ее пределами.
В рамках этой инициативы жителей призывают пользоваться альтернативными средствами передвижения, оставить автомобили дома.
Все больше жителей пользуется альтернативными транспортными средствами, однако это становится причиной новых вызовов. Например, водители электросамокатов в глазах общества - самые злостные нарушители Правил дорожного движения (ПДД) – это показал опрос жителей, проведенный компанией Spinter tyrimai. По данным опроса, больше 2/3 (73%) жителей Литвы считают, что чаще всего ПДД нарушают водители самокатов.
Эксперт по безопасности на дорогах Дарюс Канапинскас такими результатами опроса не удивлен. Он заметил, что крайне редко водители самокатов, проезжая мимо пешеходов, снижают скорость до требуемых 5–7 км/ч.
„Еще одна проблема – арендуемые самокаты: чтобы меньше заплатить за аренду, люди едут наперегонки со временем и превышают скорость. Несмотря на то, что экономят центы, но, видимо, срабатывает психология – люди на своих самокатах ездят медленнее“, – заметил собеседник.
Опрос компания Spinter tyrimai провела 19–29 июля, в нем участвовали 1007 респондентов в возрасте 18-75 лет.