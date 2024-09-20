Люди рассказали, кто на дорогах представляет наибольшую угрозу – это не BMW

16–22 сентября по традиции проходит Европейская неделя мобильности, в прошлом году ее отмечали больше 3000 городов и не только в Европе, но и за ее пределами.

В рамках этой инициативы жителей призывают пользоваться альтернативными средствами передвижения, оставить автомобили дома.

Все больше жителей пользуется альтернативными транспортными средствами, однако это становится причиной новых вызовов. Например, водители электросамокатов в глазах общества - самые злостные нарушители Правил дорожного движения (ПДД) – это показал опрос жителей, проведенный компанией Spinter tyrimai. По данным опроса, больше 2/3 (73%) жителей Литвы считают, что чаще всего ПДД нарушают водители самокатов.