Люди получают приглашение на кофе с президентом: встречи не будут индивидуальными

Если кто-то надеялся на частную встречу с президентом tet-a-tet, то он будет разочарован.

Амбразявичюс оставил следующий комментарий: "Знаете, кажется, что это шутка, но это реальность. Гитанас, ставь чайник".

"Мне надо с ними посоветоваться", – заметил Раскявичюс.

Он пока не знает, поедет на встречу один или с близкими.

"Я хорошо реагирую, президент выполняет данное слово. Только из письма ничего толком нельзя понять, ни где, н когда состоится встреча. Есть предварительная дата и просят указать, какой из трех городов не подходит. Знаете, мне все города подходят, даже в Амстердам можно вместе ехать", – сказал Раскявичюс.

Приглашением в социальной сети фейсбук поделился Амбразявичюс. Выясняется, что люди могут прийти на встречу с детьми и другими членами семьи/близкими.

"Мы думали, это будет встреча в узком кругу, но поскольку прислали по несколько фамилий подписавшихся, то пригласим больше людей", – сказал Delfi глава штаба Науседы Повилас Мачюлис.

Одним словом, все получившие приглашение, встретятся с президентом одновременно.

"Мы еще думаем, в каком городе провести встречу, выберем кафе и организуем", – сказал Мачюлис.

Пока неясно, будет ли на встрече присутствовать супруга президента Диана.

"Этого я не могу сказать, быть может (будет участвовать и Диана Науседене – Delfi). Просто к нам обращались семьи, просили, если встреча будет в выходные, разрешить взять членов семьи. Мы подумали, что и без того людей немало, то не будет неудобства, если придут с семьями, (…)", – сказал Мачюлис.

Предвыборный штаб хочет, чтобы не было никаких спекуляций, поэтому встреча планируется не в рабочее время, за кофе каждый заплатит сам.