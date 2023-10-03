"Люди от нас звонили своим близким, чтобы сказать — мы живы". 700 шагов по Вильнюсу с Ритой Випартене

В течение нашей прогулки Рита много вспоминает о январских событиях, борьбе за свободу и независимость Литвы, а также атмосферу поздних восьмидесятых, когда в воздухе уже чувствовался ветер перемен.

"Мой папа был электроинженером. И он устроился — спасибо одному русскому начальнику — который его принял в дизельное депо. И дал даже свою контору, когда нам негде было жить. Он очень рисковал, но ссыльным дал контору. Потом мы узнали, что его родители тоже были ссыльные. Поэтому он понял нас. Если бы не этот человек, я не знаю, где бы мы были сегодня", — вспоминает Рита.

Как вспоминает Рита, немаловажную роль в их адаптации сыграли люди, которые не понаслышке знали, что такое репрессии и ссылки. Друзья по несчастью готовы были рисковать служебным положением, потерять лояльность начальства и нажить проблемы с законом, но вопреки всему протянуть руку помощи.

Героиня сегодняшнего выпуска "700 шагов по Вильнюсу" родилась в Якутске , где в ссылке жили ее родители. В Вильнюсе Рита оказалась почти сразу после рождения — семья смогла вернуться домой, когда ей было всего полгода.

"Когда работала на заводе электросварочного оборудования, в 88 году, когда началась горбачевская перестройка, был такой случай. Моя соседка получила посылку из Одессы, и она нам показывала, и мы покупали. И вдруг смотрю — платье такое красивое и интересное. Потому что в флаг независимой Литвы. И как раз было 23 августа, пакт Молотва-Риббентропа. Я надеваю это платье и иду на свой завод. Прихожу, сажусь за компьютер, и приходит мой начальник. Он, конечно, все понял сразу. Говорит, Рита, ты что надела? Видно, что сам получит по голове. Я достаю этикетку: "Новосибирская швейная фабрика". Всё, вопросов нет".

Каждое 12 января Рита и ее студенты приходят на площадь перед Сеймом, чтобы почтить память защитников парламента и борцов за независимость Литвы. Тогда Рита жила в многоквартирном доме напротив площади, где и происходили те исторические события.

"Когда мы тут жили, варили суп и приносили на площадь людям. И теперь со студентами тоже так делаем. Варим суп и привозим сюда, угощаем людей.