15 августа 2023 г. 08:26

Любителей жаркой погоды ждут хорошие новости

 
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ФОТО: DELFI / Orestas Gurevičius

В Литву идет малоактивный теплый атмосферный фронт, который обусловит теплую и относительно сухую погоду.

Во вторник утром местами возможны небольшие дожди с летними грозами. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки. В большинстве районов воздух прогреется до 28-33 градусов тепла, особенно жарко будет в Таураге, Мариямполе и Алитус.

В ближайшие дни также ожидается жаркая погода. В среду без особых осадков. Ночью будет 17-22, днем до 33 градусов тепла. У моря будет немного прохладнее - 25-27 градусов выше нуля.

В четверг погода будет похожей, однако днем прогнозируют летние дожди с грозами.

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