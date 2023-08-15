Любителей жаркой погоды ждут хорошие новости

Во вторник утром местами возможны небольшие дожди с летними грозами. Днем ожидается переменная облачность, местами возможны кратковременные осадки. В большинстве районов воздух прогреется до 28-33 градусов тепла, особенно жарко будет в Таураге, Мариямполе и Алитус.

В ближайшие дни также ожидается жаркая погода. В среду без особых осадков. Ночью будет 17-22, днем до 33 градусов тепла. У моря будет немного прохладнее - 25-27 градусов выше нуля.