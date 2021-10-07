Любителей тепла ждут плохие новости: ветер успокоится, грядут перемены

В Литве ожидается небольшая облачность. Будет солнечно и сухо. Ветер немного успокоится, его скорость составит 7-12 м/с, он не будет таким порывистым и холодным. Тепла уже будет меньше. Прохладнее станет уже ночью. Днем будет 12-16, в Аукштайтии всего 11 градусов тепла.

Зона высокого давления обусловит погоду и в пятницу. Будет малооблачно и без осадков. Ветер ослабнет до 4-9 м/с. Ночью ожидается 1-6, на Куршской косе 7-9 градусов тепла, но на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки до 0-5 градусов. Днем будет 10-14 градусов тепла.