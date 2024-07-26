Любите голубику? В фермерских хозяйствах рассказали, сколько стоит приехать и самим собрать

Фермы, позволяющие собирать клубнику, вызвали большой интерес у соотечественников. А как обстоят дела с голубикой?
Впускают сборщиков „по бедности“
Эдвинас Милинис из Паневежского района, который уже шестой год принимает любителей ягод в своем хозяйстве „Daumėnų ūkį“, просит 4 евро за килограмм. По словам собеседника, если людям разрешат собирать ягоды самим, нет необходимости нанимать сборщиков, а также это хорошо для посетителей, потому что они смогут выбрать, какой сорт им больше нравится, и посмотреть, как выглядит хозяйство.
„Людей привлекает возможность собирать ягоды. Раньше голубика казалась роскошным товаром, а теперь становится потребительской ягодой. О полезных свойствах ягоды много информации, да и цена приемлемая. Вам не нужно платить 3 евро за 200-250 граммов в магазине, вы можете за 4 евро собрать сколько угодно“, - рассказал Э. Милинис.
Даниэле Курленскайте, фермер из Паневежского района, также просит у посетителей 4 евро за килограмм собранной голубика. В этом сезоне цена уже снизилась — с самого начала она составляла 5 евро. Правда, сборщиков фермеру все равно придется нанимать.
„Люди также хотят покупать уже собранную голубика. Если вы заказываете ягоды от 5 килограммов и более, мы доставим вам домой в Паневежском районе. Такой возможностью пользуются, поэтому сборщики очень нужны. Но желающих приехать и самим собрать ягоды становится все больше. Вы выбираете побольше ягоду, поменьше, послаще или кислее – по вашему вкусу“, – пояснила фермер из „Paalkupio slėnyje“ Д. Курленскайте.
Правда, разрешение людям самим собирать ягоды хоть и экономит время фермерам, но имеет и отрицательную сторону - по словам собеседника, я слышал от других хозяйств, что приходящие люди не всегда ведут себя организованно и не заботятся о посадках.
Видас Юодснукис, который уже четыре года впускает сборщиков ягод, говорит, что фермеры используют эту практику „по бедности“. За литр голубики он просит у посетителей 3 евро. „Работников не хватает, села пустуют, а цены на сбор ягод высокие. Когда начинаешь подсчитывать, сколько ты вложил, сколько тебе еще придется заплатить сборщикам, человеку, который возьмет ягоды и продаст их, три евро за литр почти того стоят“, - рассуждает Видас Юодснукис, выращивающий ягоды в Даргужай Варенского района.
Среди прочего он заметил, что в Хельсинки, где он наблюдал такую практику, больше за ягоды просили у тех, кто их сам собирал, чем у покупающих уже собранные ягоды. „Если цена клубники в Хельсинки составляла 5 евро за килограмм, то тем, кто приезжал собирать ее, приходилось платить 10 евро. Потому что ты платишь за то, чтобы быть на природе, за то, что кто-то ухаживает за ягодами“, - пояснил собеседник.
За неделю собрали тонну ягод
На отсутствие желающих опрошенные фермеры не жаловались. „Приходит достаточно людей, в основном по выходным. Как правило, они приезжают до полудня, потому что днем температура 25 градусов, и сбор может занять от получаса до часа. Не каждый сможет столько времени находиться на жаре“, - говорит В. Юодснукис. Его поддержал Э. Милинис, который заметил, что с началом сезона, начинаются большие потоки желающих, а когда собранные ягоды съедаются или замораживаются, люди снова идут собирать. „За первую неделю, было собрано, я бы сказал, до тонны голубики“, - подтвердил Э. Милинис.
По его словам, среднестатистический человек набирает 5 килограммов.
Откуда приходят посетители? „Они обычно приезжают из Паневежиса и Паневежского округа, но есть и те, кто приезжает из Вильнюса. У нас были гости из Омана. Они проехали страны Балтии, а когда приехали в Литву, увидели нас по телевидению. Они не поняли, о чем там говорилось, но увидели ягоды, ввели в интернет-поисковик мое имя и фамилию, посмотрели, что им по пути и заехали. Для них это было экзотикой, они удивлялись, что можно собирать ягоды самим, ведь там как раз в то время были люди. Конечно, они не собирали сами, а купили уже собранные“, - рассказал фермер о приезжих гостях.
В свою очередь, Д.Курленскайте посчитала, что приехавший человек сможет собрать и 10 килограммов голубики. Аналогично высказался и В. Юодснукис - по его словам, „самый популярный“ объем - 10-11 литров.
Будет ли урожай хорошим? Некоторые собеседники не скрывали, что хорошего урожая черники в этом году не ждут из-за выпавшего града. „В этом году по моей ферме прошелся град. Придя утром, я вздрогнул, потому что голубика была без листьев, цветы сорвало. Но более поздние ягоды цвели и созрели. Поэтому в этом году ягод может быть меньше, но они крупнее, посетили смогут набрать быстрее“, - сказал В. Юодснукис. Д.Курленскайте назвала и более позитивные тенденции – по ее словам, урожай голубики в этом году будет лучше, чем в прошлом году, но – насколько – она не смогла сказать.