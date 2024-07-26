Любите голубику? В фермерских хозяйствах рассказали, сколько стоит приехать и самим собрать

На отсутствие желающих опрошенные фермеры не жаловались. „Приходит достаточно людей, в основном по выходным. Как правило, они приезжают до полудня, потому что днем ​​температура 25 градусов, и сбор может занять от получаса до часа. Не каждый сможет столько времени находиться на жаре“, - говорит В. Юодснукис. Его поддержал Э. Милинис, который заметил, что с началом сезона, начинаются большие потоки желающих, а когда собранные ягоды съедаются или замораживаются, люди снова идут собирать. „За первую неделю, было собрано, я бы сказал, до тонны голубики“, - подтвердил Э. Милинис.

Откуда приходят посетители? „Они обычно приезжают из Паневежиса и Паневежского округа, но есть и те, кто приезжает из Вильнюса. У нас были гости из Омана. Они проехали страны Балтии, а когда приехали в Литву, увидели нас по телевидению. Они не поняли, о чем там говорилось, но увидели ягоды, ввели в интернет-поисковик мое имя и фамилию, посмотрели, что им по пути и заехали. Для них это было экзотикой, они удивлялись, что можно собирать ягоды самим, ведь там как раз в то время были люди. Конечно, они не собирали сами, а купили уже собранные“, - рассказал фермер о приезжих гостях.