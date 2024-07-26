2024.07.26 15:34

Любите голубику? В фермерских хозяйствах рассказали, сколько стоит приехать и самим собрать

 
ru.DELFI.lt
голубика
голубика
ФОТО: Shutterstock

Поскольку сбор литовской голубики начался раньше обычного, фермерские хозяйства, где ее можно собирать, уже принимают немало посетителей. Как рассказал один фермер Delfi, люди за неделю собрали тонну голубики. Правда, некоторые опрошенные говорят, что впускают собирать ягоды не от хорошей жизни.

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Впускают сборщиков „по бедности“

Эдвинас Милинис из Паневежского района, который уже шестой год принимает любителей ягод в своем хозяйстве „Daumėnų ūkį“, просит 4 евро за килограмм. По словам собеседника, если людям разрешат собирать ягоды самим, нет необходимости нанимать сборщиков, а также это хорошо для посетителей, потому что они смогут выбрать, какой сорт им больше нравится, и посмотреть, как выглядит хозяйство.

„Людей привлекает возможность собирать ягоды. Раньше голубика казалась роскошным товаром, а теперь становится потребительской ягодой. О полезных свойствах ягоды много информации, да и цена приемлемая. Вам не нужно платить 3 евро за 200-250 граммов в магазине, вы можете за 4 евро собрать сколько угодно“, - рассказал Э. Милинис.

Э. Милинис

Даниэле Курленскайте, фермер из Паневежского района, также просит у посетителей 4 евро за килограмм собранной голубика. В этом сезоне цена уже снизилась — с самого начала она составляла 5 евро. Правда, сборщиков фермеру все равно придется нанимать.

„Люди также хотят покупать уже собранную голубика. Если вы заказываете ягоды от 5 килограммов и более, мы доставим вам домой в Паневежском районе. Такой возможностью пользуются, поэтому сборщики очень нужны. Но желающих приехать и самим собрать ягоды становится все больше. Вы выбираете побольше ягоду, поменьше, послаще или кислее – по вашему вкусу“, – пояснила фермер из „Paalkupio slėnyje“ Д. Курленскайте.

Правда, разрешение людям самим собирать ягоды хоть и экономит время фермерам, но имеет и отрицательную сторону - по словам собеседника, я слышал от других хозяйств, что приходящие люди не всегда ведут себя организованно и не заботятся о посадках.

голубика

Видас Юодснукис, который уже четыре года впускает сборщиков ягод, говорит, что фермеры используют эту практику „по бедности“. За литр голубики он просит у посетителей 3 евро. „Работников не хватает, села пустуют, а цены на сбор ягод высокие. Когда начинаешь подсчитывать, сколько ты вложил, сколько тебе еще придется заплатить сборщикам, человеку, который возьмет ягоды и продаст их, три евро за литр почти того стоят“, - рассуждает Видас Юодснукис, выращивающий ягоды в Даргужай Варенского района.

Среди прочего он заметил, что в Хельсинки, где он наблюдал такую ​​практику, больше за ягоды просили у тех, кто их сам собирал, чем у покупающих уже собранные ягоды. „Если цена клубники в Хельсинки составляла 5 евро за килограмм, то тем, кто приезжал собирать ее, приходилось платить 10 евро. Потому что ты платишь за то, чтобы быть на природе, за то, что кто-то ухаживает за ягодами“, - пояснил собеседник.

За неделю собрали тонну ягод

На отсутствие желающих опрошенные фермеры не жаловались. „Приходит достаточно людей, в основном по выходным. Как правило, они приезжают до полудня, потому что днем ​​температура 25 градусов, и сбор может занять от получаса до часа. Не каждый сможет столько времени находиться на жаре“, - говорит В. Юодснукис. Его поддержал Э. Милинис, который заметил, что с началом сезона, начинаются большие потоки желающих, а когда собранные ягоды съедаются или замораживаются, люди снова идут собирать. „За первую неделю, было собрано, я бы сказал, до тонны голубики“, - подтвердил Э. Милинис.

По его словам, среднестатистический человек набирает 5 килограммов.

Откуда приходят посетители? „Они обычно приезжают из Паневежиса и Паневежского округа, но есть и те, кто приезжает из Вильнюса. У нас были гости из Омана. Они проехали страны Балтии, а когда приехали в Литву, увидели нас по телевидению. Они не поняли, о чем там говорилось, но увидели ягоды, ввели в интернет-поисковик мое имя и фамилию, посмотрели, что им по пути и заехали. Для них это было экзотикой, они удивлялись, что можно собирать ягоды самим, ведь там как раз в то время были люди. Конечно, они не собирали сами, а купили уже собранные“, - рассказал фермер о приезжих гостях.

В свою очередь, Д.Курленскайте посчитала, что приехавший человек сможет собрать и 10 килограммов голубики. Аналогично высказался и В. Юодснукис - по его словам, „самый популярный“ объем - 10-11 литров.

Будет ли урожай хорошим? Некоторые собеседники не скрывали, что хорошего урожая черники в этом году не ждут из-за выпавшего града. „В этом году по моей ферме прошелся град. Придя утром, я вздрогнул, потому что голубика была без листьев, цветы сорвало. Но более поздние ягоды цвели и созрели. Поэтому в этом году ягод может быть меньше, но они крупнее, посетили смогут набрать быстрее“, - сказал В. Юодснукис. Д.Курленскайте назвала и более позитивные тенденции – по ее словам, урожай голубики в этом году будет лучше, чем в прошлом году, но – насколько – она не смогла сказать.

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