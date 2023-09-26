Любимый литовцами город сильно изменился: стало больше россиян и украинцев

"Мы ездили бы сюда, даже если цены были бы такими же, как в Литве или выше", – прибавили Кястутис и Раймонда.

В Батуми они не сели в автобус туроператора, их здесь ждали друзья, с которыми они познакомились в Батуми 5 лет назад.

"На этой неделе мы будем наслаждаться отпуском и грузинским гостеприимством – они нас ждут каждый год, и они приезжали к нам в Литву, кажется, что мы стали лучшими друзьями", – сказала Раймонда.

Она сказала, что в Батуми люди другие, не такие, как в маленьких городах Грузии: "Большое число туристов их разбаловало, некоторые местные уже злятся, что отдыхающих здесь так много. Но дружелюбие у грузин никто не отнимет".

Изменился и сам Батуми. В нем появилось множество современных зданий, а бульвар вдоль моря протяженностью 7 км полон людей круглый год.

После начала войны в Украине Батуми заполонили не только беженцы из Украины, но и россияне с белорусами.