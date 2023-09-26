Любимый литовцами город сильно изменился: стало больше россиян и украинцев

"Мы ездили бы сюда, даже если цены были бы такими же, как в Литве или выше", – прибавили Кястутис и Раймонда.
В Батуми они не сели в автобус туроператора, их здесь ждали друзья, с которыми они познакомились в Батуми 5 лет назад.
"На этой неделе мы будем наслаждаться отпуском и грузинским гостеприимством – они нас ждут каждый год, и они приезжали к нам в Литву, кажется, что мы стали лучшими друзьями", – сказала Раймонда.
Она сказала, что в Батуми люди другие, не такие, как в маленьких городах Грузии: "Большое число туристов их разбаловало, некоторые местные уже злятся, что отдыхающих здесь так много. Но дружелюбие у грузин никто не отнимет".
Изменился и сам Батуми. В нем появилось множество современных зданий, а бульвар вдоль моря протяженностью 7 км полон людей круглый год.
После начала войны в Украине Батуми заполонили не только беженцы из Украины, но и россияне с белорусами.
"Сейчас у нас сезон круглый год", – шутила официантка одного ресторана, заметив, что свободных столиков у них не бывает и зимой, а основные клиенты у них - россияне и украинцы.
Нравится это не всем. Некоторые грузины недовольны тем, что к ним приехало много россиян, даже проводили протесты, но при этом грузины признают, что с Россией их многое связывает, включая бизнес. "Россияне для нас – деньги", – нехотя признают грузины.
Из-за большого числа россиян и украинцев ситуация в Грузии изменилась - выросли цены на недвижимость и на продукты питания, отдых тоже стал дороже. Однако литовцев это не пугает – до конца сентября в Батуми летят полные самолеты туристов Tez Tour, а одна бюджетная авиакомпания организует полеты в Кутаиси.
"Нам здесь нравится. Мы люди старшего возраста, спокойно договариваемся по-русски, а вот наша дочь с друзьями русского не знают, поэтому зимой, когда они ехали в горы, у них было немало проблем, поскольку организатор поездки был экскурсовод старшего возраста, он знал лишь несколько слов по-английски", – сказала Ядвига, которая ездит в Грузию минимум раз в год. Она купила здесь себе однокомнатную квартиру.
"Мы с мужем заплатили за нее 23 000 евро, тогда это казалось хорошей инвестицией, но сейчас мы жалеем – наши апартаменты не в первой линии у моря, поэтому сдать их в аренду сложно даже летом, большинство людей хочет жить рядом с морем, нам приходится снижать цену", – сказлаа она.
По ее словам, в Батуми модно жить в 50-этажных комплексах Orbi city. Ночлег там стоит от 250 до 1000 евро за неделю. В этот комплекс едут и литовцы, немало литовцев там купили себе квартиры. Апартаменты здесь стоят от 23 000 долларов США.
"Но из-за большого количества людей отдыхающие в этих комплексах сталкиваются с проблемами – иногда лифт приходится ждать полчаса, иногда лифты вообще не работают, а по вечерам стоят огромные очереди", – рассказала Ядвига.
По ее словам, литовцы обычно удивляются тому, что в Батуми не во всех гостиницах есть бассейны: "Их здесь нет, грузины считают, что это невыгодно, ведь ими можно пользоваться только летом, а содержание бассейнов стоит недешево".
Пляж в Батуми каменистый, поэтому приходится брать в аренду лежаки и зонтики - цена 5 лари (примерно 1,8 евро). Кроме того, нужны аквасоки – их за несколько евро можно купить и в магазинах, и у уличных торговцев.
"Помните, как раньше в Паланге кричали "горячие чебуреки, беляши, холодное пиво", здесь до сих пор так – можно все купить, цены для литовцев смешные, кроме того, можно торговаться", – рассказала Ядвига.
По ее словам, туристов в Батуми много и в сентябре – это бархатный сезон.
"Сейчас в среднем здесь в 3 раза дешевле, чем в Литве, но есть товары, которые стоят столько же или дороже, чем в Литве, – это удивляет, но так бывает только в магазинах, если покупать у людей - дешевле", – заметила Ядвига.
В ресторанах цены тоже не высокие, цены на хачапури - от 4 евро. Примерно столько же стоит и шашлык, еще 3 евро стоит салат из огурцов и помидоров с соусом из грецких орехов.
Ядвига заметила, что порции здесь большие, иногда их достаточно и на несколько человек.
Хинкали - одно из самых дешевых блюд – в ресторане можно заказать не меньше 5 шт по 40–50 центов.
В Грузии популярна кукуруза – за вареную просят всего 5 лари (1,8 евро).
"Нас больше всего удивило, что вдоль побережья стоят современные высотки, а за ними - советские дома, некоторые в таком плохом состоянии, что кажется вот-вот рухнут, – сказал Витаутас, побывавший в Батуми впервые. – Но они живут там и не видят никаких проблем". Жена Витаутаса была удивлена, что здесь, как и в Турции, дешево продают брендовые вещи. "Вот, сумку Christian Dior я купила за 30 евро, кажется, это оригинал", – сказала женщина. И прибавила, что в магазинах видела немало литовцев, которые раскупали эти вещи.
Стоит ли ехать в Батуми на отдых?
"Конечно, но надо понимать, что те, кто здесь не бывал, сначала почувствуют себя странно – наш сын сначала растерялся, а потом признал, что чувствует себя, как в России, это потому что на улицах полно украинцев и россиян, многие говорят по-русски, но к этому надо привыкнуть – здесь много отдыхающих из Казахстана, Турции, Израиля", – рассказала Ядвига.
Тем, кто не хочет отдыхать у моря, Ядвига рекомендует идти в горы или посетить Тбилиси: "Тогда вы увидите настоящее лицо Грузии и почувствуете гостеприимство людей".