Львы - короли Литовского зоопарка отпраздновали свой день рождения

„Мы рады, что мероприятия, в ходе которых посетители зоопарка узнают о разных животных, важности их сохранения, пользуются популярностью и вызывают большой интерес. Можно пошутить, что когда ученики вернутся за школьные парты, мы завершим сезон летних лагерей и начнем новый учебный год. Практика показывает, что осень – самое активное время для познания, когда к нам приходит большой поток людей, желающих углубить свои знания о животных и живой природе“, – отмечает Айда Гроцкене, руководитель отдела маркетинга и образования Литовского зоопарка.