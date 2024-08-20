Львы - короли Литовского зоопарка отпраздновали свой день рождения

Осенью в Литовском зоопарке начинается образовательный сезон. Литовский зоопарк приглашает начать новый учебный год со знакомства с находящимися здесь животными. 2 сентября после праздника науки и знаний школьников, посетивших Литовский зоопарк, ждут сюрпризы: подарки от издательств Vaiga, Taler и освежающий Aurum, отмечено в пресс-релизе.
В дни рождения братьев-львов гости приняли участие в презентации животных, называемых королями зоопарка, интересовались рационом питания этих хищников семейства кошачьих, продолжительностью их жизни в природе и причинами исчезновения. На день рождения братья-львы получили специально приготовленные для них торты, в которых была спрятана их любимая говядина. Посетители также имели возможность принять участие в различных активных и познавательных мероприятиях, а также попробовать праздничное угощение.
„Мы рады, что мероприятия, в ходе которых посетители зоопарка узнают о разных животных, важности их сохранения, пользуются популярностью и вызывают большой интерес. Можно пошутить, что когда ученики вернутся за школьные парты, мы завершим сезон летних лагерей и начнем новый учебный год. Практика показывает, что осень – самое активное время для познания, когда к нам приходит большой поток людей, желающих углубить свои знания о животных и живой природе“, – отмечает Айда Гроцкене, руководитель отдела маркетинга и образования Литовского зоопарка.
Те, кто хочет заказать познавательную программу, должны сделать это как можно быстрее, потому что свободных мест становится все меньше.
Посетители Литовского зоопарка активно пользуются возможностью заказать экскурсию или обучающую программу. Только с начала этого года в подобных мероприятиях приняли участие более 20 тысяч человек. Во время летних каникул для детей организуются дневные лагеря. Этим летом в них приняли участие более 100 маленьких любителей природы. Более подробную информацию о возможности принять участие в экскурсии или заказать обучение можно здесь: https://www.zoosodas.lt/edukacijos-ekskursijos?_sft_edukaciju_kategorijos=edukacijos-ekskursijos.