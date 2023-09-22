Луганская прокуратура получила поддержку от литовских учреждений

Как сообщает прокуратура, после того как украинские военные отбили часть захваченной территории Луганска, на освобожденной части до сих пор восстанавливается деятельность государственных учреждений, в том числе Луганской прокуратуры.

Однако в опустошенном агрессором городе не хватает всего для работы учреждений – мебели, компьютерной и другой техники, элементарных рабочих инструментов, поэтому на этот раз украинским коллегам были отправлены ноутбуки и мини-компьютеры, сетевые коммутаторы, раскладушки, пледы, термобелье и транспортное средство VW Transporter.