Луганская прокуратура получила поддержку от литовских учреждений

 
ELTA
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ФОТО: DELFI
Прокурорам Луганской области Украины в четверг была доставлена очередная поддержка от литовской прокуратуры и других литовских учреждений.

Как сообщает прокуратура, после того как украинские военные отбили часть захваченной территории Луганска, на освобожденной части до сих пор восстанавливается деятельность государственных учреждений, в том числе Луганской прокуратуры.

Однако в опустошенном агрессором городе не хватает всего для работы учреждений – мебели, компьютерной и другой техники, элементарных рабочих инструментов, поэтому на этот раз украинским коллегам были отправлены ноутбуки и мини-компьютеры, сетевые коммутаторы, раскладушки, пледы, термобелье и транспортное средство VW Transporter.

В последний раз крупный груз рабочей техники и средств обеспечения был передан Луганской прокуратуре в конце июля этого года.

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