Всего выбирали из 36 кандидатов. Сорокин набрал 37% голосов.

2022 год был исключительным годом для Сорокина. Он улучшил мировые рекорды по забегам на 12 ч, 6 ч, 100 миль, 100 км и 24 ч. Как известно, ни один ультрамарафонец не побил столько рекордов на таких разных дистанциях.

"Минувший год был впечатляющим. Он начался очень тяжело, участие в состязаниях было тяжелым, поскольку мир был скован пандемией. Но я много работал и шел к целям. Я хотел, чтобы мировые рекорды литовского бегуна прославляли нашу страну. Я благодарю мою семью, друзей, соперников, спонсоров, которые позволили мне просто бежать", – благодари лучший бегун мира.

Сорокин сказал, что узнал об этом в среду утром, когда его поздравил президент IAU Надим Хан.

Второе место занял японец Харуки Окаяма, третье – испанец Хоуссам Эддин Азизи.

Лучшей бегуньей среди женщин стала полька Патриция Березновская.

Сорокин не скрывал, что и в 2023 г. он не намерен останавливаться.

"Хочется и в этом году что-то доказать. Планы есть. Посмотрим, будем работать дальше. Пока я не могу раскрыть планы, есть к чему стремиться", – подчеркнул бегун.