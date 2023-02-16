Всего выбирали из 36 кандидатов. Сорокин набрал 37% голосов.
2022 год был исключительным годом для Сорокина. Он улучшил мировые рекорды по забегам на 12 ч, 6 ч, 100 миль, 100 км и 24 ч. Как известно, ни один ультрамарафонец не побил столько рекордов на таких разных дистанциях.
"Минувший год был впечатляющим. Он начался очень тяжело, участие в состязаниях было тяжелым, поскольку мир был скован пандемией. Но я много работал и шел к целям. Я хотел, чтобы мировые рекорды литовского бегуна прославляли нашу страну. Я благодарю мою семью, друзей, соперников, спонсоров, которые позволили мне просто бежать", – благодари лучший бегун мира.
Сорокин сказал, что узнал об этом в среду утром, когда его поздравил президент IAU Надим Хан.
Второе место занял японец Харуки Окаяма, третье – испанец Хоуссам Эддин Азизи.
Лучшей бегуньей среди женщин стала полька Патриция Березновская.
Сорокин не скрывал, что и в 2023 г. он не намерен останавливаться.
"Хочется и в этом году что-то доказать. Планы есть. Посмотрим, будем работать дальше. Пока я не могу раскрыть планы, есть к чему стремиться", – подчеркнул бегун.
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