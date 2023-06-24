Лучшие платные и бесплатные пляжи Вильнюсского района

Бесплатные пляжи
Озеро Гела
Недалеко от Вильнюса, в 2 км от Неменчине есть одно из самых чистых озер - Гела. Отличный песчаный берег, чистый, есть раздевалка. Вода чистая и прозрачная. На одном из пляжей можно пройти к берегам из белой глины.
Адрес: Ришининкас, Вильнюсский район
54.848621, 25.503319
Озеро Асвея
Асвея - самое красивое озеро в муниципалитетах Вильнюсского, Молетского и Швянченского районов, в 8 км к западу от Пабраде. Это самое длинное озеро Литвы (22,1 км).
Адрес: деревня Жингяй, Сужёнис, Вильнюсский район
Озеро Илгутис
Илгутис - раньше Лигайняй – озеро на юго-востоке Литвы, в Вильнюсском районе, в 7 км на запад от деревни Сорок татар. Длина 1,9 км, ширина до 0,8 км, площадь – 82,2 га.
Адрес: деревня Мажеи Лигайняй, Пагиряй, Вильнюсский район
Координаты: 54.5594626, 25.0579299
Платные пляжи
Пляж озера Вилноя
Вода в озере Вилноя чистая. Берег некрутой, подходит для детей. На пляже есть ступеньки, место для мангалов, столики и зонтики (за дополнительную плату).
Есть стоянка для машин, WC, умывальники, раздевалки.
Адрес: ул. M.Здзеховскё, 27, Судерве, Вильнюсский район
Время работы: 9–21 ч.
Пляж Vilnius grand resort
Комплекс Vilnius Grand Resort предлагает множество услуг. Это современный курорт в 20 минутах езды от Вильнюса.
Адрес: ул. Эжерайчу, 2, деревня Эжерайчай, Вильнюсский район