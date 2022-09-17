"Лучшая страна для политэмигрантов из Беларуси". Сталкиваются ли белорусы с дискриминацией в Литве?

“Когда искали жилье, некоторые потенциальные арендодатели просто вешали трубку после того, как узнавали, откуда мы. То есть перед этим несколько минут мы обсуждали условия аренды, котов и детей, а потом говорили: “мы из Беларуси” - и слышали только короткие гудки. Такое было дважды”, - рассказывает белорус Дмитрий о том, как ему в Литве пришлось пережить дискриминацию из-за белорусского происхождения.

Впрочем, услышать подобные истории от белорусов, которые в последнее время стали самой многочисленной группой иностранцев в Литве, можно довольно редко - случаи дискриминации или неуважительного отношения единичные. Более того, как следует из недавнего соцопроса белорусской диаспоры, проведенное группой белорусских социологов, Литва - самая благоприятная страна для граждан Беларуси. Только 16% опрошенных заявили об опыте дискриминации в Литовской республике, хотя в Польше и Грузии, где также сейчас живет много белорусов, цифры намного больше - 31% и 39% соответственно.

Частые случаи дискриминации - отказ в аренде и оскорбления

Главной причиной дискриминации белорусов за рубежом, как объясняет один из авторов соцопроса, белорусский социолог Филипп Биканов, является участие Беларуси на стороне агрессора в войне России с Украиной.

“Конечно, мы не делали замеров раньше, но, ориентируясь на личные впечатления, в Литве всегда к белорусам относились приязненно, в обществе не ходило анекдотов или плохих стереотипов. Но война все перевернула: просто тот факт, что с территории Беларуси летят ракеты в Украину - главный контрибьютор дискриминации белорусов за рубежом”, - говорит социолог.

Согласно исследованию, самые частые кейсы дискриминации белорусов в Литве связаны со словесными оскорблениями (41%). Также лидируют ситуации с отказом в найме жилья (30%), а также отказом в обслуживании со стороны коммерческих структур, бизнеса (16%) и банков (17%).

“Касательно найма жилья - это иногда субъективная история, не всегда можно сказать, что человека действительно дискриминируют. Вместе с тем, когда речь идет об институциональных случаях вроде отказах в банках и бизнесе, отказе в приеме на работу - это тревожные звоночки, хотя в Литве это не очень частые истории”, - считает социолог.

Также он добавляет, что те случае дискриминации в Литве, которые белорусы описывали, проходя опрос, хоть и выглядят неприятно, но не такие серьезные, как в других странах. “Отказались оформлять такс-фри в магазине или арендодатель при попытке съема жилья сказал, что его предупредили опасаться белорусов. Наверное, самое серьезное, что нам писали - это когда на парковке машинам с белорусскими номерами поднимают дворники. Это, конечно, обидно, но сами люди пишут, что подобные ситуации не критичны”.

“В Минске и не такое можно было услышать”

Действительно, согласно опросу, только 11% респондентов сказали, что проблема дискриминации в Литве важна для них. Это подтверждается и попытками Delfi найти граждан Беларуси, которые в Литве столкнулись с неприятными ситуациями - в основном белорусы такого опыта не имели.

Кроме уже упомянутого Дмитрия, у которого возникли проблемы с арендой жилья, с похожими трудностями столкнулась жена белорусского политзаключенного Ирина (имя изменено). “Хозяйка квартиры хотела выселить меня с детьми из-за национального бело-красно-белого флага на балконе, якобы в квартире проводятся политические акции. Но после долгой беседы и привлечения юриста конфликт удалось уладить”.

В остальных случаях к неприятным ситуациям беларуси относились спокойно и даже полушутя. “Нам дважды на лобовое стекло машины, у которой белорусские номера, утром клали собачьи экскременты - такой вот labas rytas, но в целом все нормально”, “В феврале шел на митинг с бело-красно-белым флагом, и какой-то мужчина прицепился и назвал его тряпкой. Но меня это не обидело, ведь на День Воли в Минске в транспорте раньше и не такое можно было услышать”, - рассказывают свои истории белорусы по просьбе Delfi.

С 2020 года многие проблемы белорусов в Литве удалось уладить

О том, что у белорусы не сталкиваются с институциональными проблемами в Литве рассказывает и руководитель белорусского благотворительного фонда BySOL Андрей Стрижак. Он сам был вынужден покинуть Беларусь в 2020 году и сейчас живет в Литве, где занимается помощью пострадавшим от репрессий белорусам. По его словам, вопросы вроде устройства детей в школы и сады или проблемные моменты с медициной с большего за два года разрешились.

Жалобы белорусов на медленно работающий Департамент миграции Стрижак также не считает обоснованными, ведь из-за большого потока как белорусских, так и украинских беженцев сейчас это просто объективная реальность. “А если говорить про съем жилья, то тут часто бывает, что литовцы пишут, что сдадут только литовцам. Но это не потому, что они белорусов не любят, это не ксенофобия. Возможно, просто кто-то не хочет связываться с иностранцами по разным причинам, то есть не всегда это дискриминация”.

Литва - лучшее место для политэмигрантов из Беларуси

В целом низкие цифры дискриминации белорусов в Литве (16%) социолог Филипп Биканов объясняет глубоким пониманием белорусской проблематики, ведь литовцы и литовское правительство хорошо осведомлены о ситуации в Беларуси. С ним согласен и Андрей Стрижак - по его мнению, сейчас невозможно найти более открытой и благоприятной страны для белорусов, чем Литва.

“Если сравнивать с другими странами, тем, что говорят мои коллеги, Литва выгодно отличается тем, что здесь более человеческое отношение к людям, которые по политическим причинам покинули Беларусь. Здесь проще донести важность государственной позиции по Беларуси до любого чиновника, да и простые литовцы в большинстве позитивно оценивают беларусов, даже несмотря на ситуацию с войной. Тут все отлично понимают разницу между Лукашенко и свободными белорусами”, - считает Стрижак.

Руководитель BySOL добавляет, что Литва первая разработала удобный механизм легализации политических белорусов - сначала гуманитарный канал, потом система гуманитарных виз, а сейчас система гуманитарных видов на жительство. Эту же систему недавно скопировали в Польше, с одной только разницей, что в Польше ВНЖ выдают на 3 года, а не на 1 год как в Литве.

“Конечно, ВНЖ на три года удобнее, но с другой стороны это подчеркивает позицию литовцев о том, что нет нужды везти всю Беларусь, все белорусские мозги и горячие сердца. Мы должны вернуться домой, построить там демократическое общество и быть хорошими соседями. В этом и заключается подход Литвы”, - считает Андрей Стрижак.

Также он подчеркивает, что в Литве нет дискриминации на законодательном уровне, как и систематического хейта. “Наши бело-красно-белые флаги продолжают висеть во многих барах и ресторанах, хотя после начала войны их стало меньше. Но на отношение простых людей это не влияет, многие понимают, что происходит в Беларуси”.

Политическая воля поддерживать белорусов в Литве не меняется

Политолог и глава литовского офиса Freedom House Витис Юрконис, которого в белорусских кругах Вильнюса называют “крестным отцом всех белорусов” из-за помощи пострадавшим от репрессий и политическим эмигрантам, не удивлен низкими цифрами дискриминации белорусов в Литве. “Уверен, что есть совокупность факторов - и географическая, и историческая близость, но также важно то, что литовцы откликнулись одни из самых первых на ситуацию августа 2020 года, активно поддерживали и до сих пор разделяют белорусов и режим в Минске”.

Отвечая на те претензии и проблемы, которые все же есть у белорусов, Юрконис говорит, что моменты недовольства всегда будут. Но он считает безответственным обижаться, что некоторые моменты с украинцами решаются быстрее, ведь нужно учитываться контекст.

“А контекст таков, что идет война в Украине, поток белорусов не прекращается с 2020 года, есть волна мигрантов из Ближнего востока, которых нагоняет беларусский режим, увеличились репрессии в России - оттуда тоже бегут люди. Это все создает напряжение для государственной системы, поэтому визы теперь выдают не за две недели. Но это объективные причины, а не дискриминация”, - считает литовский правозащитник.

Кроме того, он говорит, что и среди белорусов хватает случаев злоупотребления, попыток обойти систему. “Любопытно, что чаще всего те, кто сами проходили пытки, реально подвергались репрессиями, не имеют ничего другого, кроме слов благодарности. А вот редкие претензии, как правило, слышишь только от тех, кто прикрывается потенциальными репрессиями и возможными рисками. Такие случаи осложняют процесс, сеют недоверие, и, следовательно, появляются дополнительные механизмы проверки”.

В любом случае, Витис Юрконис подчеркивает, что политическая воля поддерживать демократическую Беларусь в Литве не меняется. “Но надо осознавать, что эту среду терпимости, поддержки и ответственного подхода мы создаем вместе”.